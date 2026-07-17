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Actorul Hal Williams, cunoscut pentru rolurile sale din „Sanford & Son” sau „227”, a murit la 91 de ani

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Hal Williams, legendarul actor cunoscut la nivel mondial pentru rolurile sale din sitcomuri de succes precum „Sanford & Son” și „227”, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

Reprezentantul său oficial a confirmat că artistul s-a stins din viață pe 15 iulie, în locuința sa din statul California. Williams lasă în urmă o carieră remarcabilă și imaginea unui profesionist desăvârșit care a contribuit activ la dărâmarea barierelor din industria televiziunii americane.

De la munca la poștă la reflectoarele din Los Angeles

Povestea de viață a actorului este una cu totul atipică pentru standardele industriei cinematografice, el descoperindu-și vocația mult mai târziu decât majoritatea colegilor săi de breaslă. Înainte de a face pasul spre actorie, domeniu în care a debutat abia după ce a împlinit vârsta de 30 de ani, el a lucrat ca funcționar poștal și ca ofițer de penitenciare, mutându-se în Los Angeles în anul 1968.

Primul său rol major, cel care i-a adus recunoașterea publicului larg, a fost cel al ofițerului „Smitty” Smith în celebra comedie de situație „Sanford and Son”, difuzată între anii 1972 și 1977. Deși serialul se bucura de o audiență uriașă, pragmatismul l-a făcut pe actor să rămână cu picioarele pe pământ. Din motive de siguranță financiară, el a continuat să lucreze în tura de noapte la oficiul poștal pe întreaga perioadă a producției, deoarece nu se simțea pregătit să renunțe la acel loc de muncă.

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Această etică a muncii a devenit ulterior o lecție deschisă pe care a încercat să o transmită noilor generații de artiști. Într-un interviu oferit de-a lungul carierei sale, el reflecta asupra drumului lung spre succes: „Obișnuiam să merg pe la licee, trupe de teatru și tineri. Le spuneam că, dacă aspirațiile lor includ conacuri, limuzine și lucruri de genul acesta, să fie pregătiți pentru multe respingeri, deoarece au nevoie de o diplomă în ceva. Succesele apărute peste noapte durează, de obicei, 25 de ani.”

O imagine demnă a tatălui de culoare pe micile ecrane

Un alt punct de reper în activitatea sa profesională a fost interpretarea personajului Lester Jenkins în sitcomul „227”, difuzat între 1985 și 1990, unde a jucat alături de nume mari precum Marla Gibbs, Regina King și Jackée Harry. Dincolo de umorul specific producției, interpretarea sa a avut un impact social profund, oferind publicului un model pozitiv de părinte.

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Colega sa de platou, actrița Jackée Harry, a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pe rețelele sociale, punând accentul pe caracterul deosebit al regretatului artist și pe contribuția sa la schimbarea mentalităților din societatea americană. Ea a scris pe contul său de Instagram: „Ce domn. Hal s-a comportat întotdeauna cu eleganță și mă făcea mereu să râd… De asemenea, a fost un om de onoare care credea că tații de culoare de pe micile ecrane ar trebui să fie iubitori, prezenți și plini de compasiune. El a ajutat America să vadă cum arată acest lucru.”

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Deschizător de drumuri pentru noile generații

Pe lângă succesul din televiziune, palmaresul său include apariții pe marele ecran în filme notabile precum „Hardcore”, „Herbie Rides Again”, „Private Benjamin”, „The Rookie” sau „Guess Who”. Chiar și în ultimii ani de viață, el a rămas conectat la industrie, cea mai recentă apariție a sa fiind în remake-ul serialului „Matlock”, unde a jucat alături de Kathy Bates.

Privind în urmă la transformările prin care a trecut industria cinematografică de-a lungul deceniilor, el se declara extrem de mândru de progresele făcute în privința diversității și a oportunităților oferite creatorilor de culoare. Într-un interviu acordat în anul 2022, el a sintetizat rolul pe care generația sa l-a jucat în această evoluție, lăsând o ultimă declarație memorabilă:

„Există mult mai multe companii de culoare acum. Sunt mult mai mulți producători, scriitori și regizori de culoare decât au fost vreodată înainte. Toți sunt tineri. Dar noi am fost cei care am deschis ușile.”

Foto – Profimedia

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