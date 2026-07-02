Frankie Muniz și soția sa, Paige, divorțează după șase ani de căsnicie: „Actualizare de viață”

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Frankie Muniz și Paige Price au anunțat că se despart, după 6 ani de căsnicie și 10 de relație. Actorul a precizat, într-o postare făcută pe rețelele sociale, că vor păstra o relație de prietenie pentru binele fiului lor, Mauz, în vârstă de 5 ani.

Frankie Muniz și Paige divorțează

Frankie Muniz, celebrul actor din „Malcolm in the Middle” și pilot de curse, a anunțat sfârșitul căsătoriei sale cu Paige Price Muniz. Cu toate că despărțirile sunt adesea dureroase, cei doi și-au exprimat dorința de a rămâne prieteni apropiați și părinți dedicați pentru fiul lor, Mauz, în vârstă de cinci ani.

„Actualizare de viață! După o perioadă de separare pe care am ținut-o privată, Paige și cu mine am decis să mergem mai departe cu încheierea căsătoriei noastre”, a scris actorul într-o postare pe X.

În videoclip, familia dansează împreună pe melodia „Check Yes, Juliet” a trupei We the Kings, subliniind relația lor pozitivă chiar și în aceste circumstanțe. Postarea a fost ulterior ștearsă, iar un nou anunț a fost publicat, însoțit de o declarație mai formală.

Frankie Muniz, în vârstă de 40 de ani, a continuat prin a reflecta asupra celor zece ani petrecuți împreună cu Paige, spunând: „Ne-am dezvoltat în moduri care ne-au făcut să realizăm că relația noastră se simte cel mai natural și puternică ca o prietenie profundă și ca parteneri în co-parenting. Împărtășim un fiu incredibil care rămâne centrul lumii noastre, iar noi suntem părinți mai fericiți și mai puternici datorită iubirii și creșterii pe care le-am împărtășit”.

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Actorul, recunoscător soției sale

Paige Price Muniz și Frankie Muniz s-au întâlnit pentru prima dată la anualul Frank Sinatra Celebrity din Indio, California, în 2016. Povestea lor de dragoste a evoluat rapid, logodindu-se în 2018, cei doi logodindu-se în octombrie 2019 și ajungând la altar în februarie 2020.

Fiul lor, Mauz Mosley, s-a născut pe 22 martie 2021, iar familia a avut ultima lor apariție pe covorul roșu în aprilie, la premiera din New York a „Malcolm in the Middle”.

În declarația sa, Frankie Muniz și-a exprimat recunoștința profundă față de Paige: „Sunt infinit recunoscător pentru tot ce a făcut pentru mine și familia noastră. Și-a pus propriile vise în așteptare ca eu să-mi pot urma ale mele, și a fost mereu cea mai mare susținătoare a mea”.

De asemenea, el a subliniat că respectul și prietenia lor vor continua să fie piloni importanți în viața lor, adăugând: „Suntem încântați să continuăm să construim împreună Muniz Racing și să ne creștem fiul cu aceeași muncă în echipă și iubire pe care le-am avut mereu”.

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Actorul, criticat pentru modul în care a anunțat divorțul

După ce a publicat video-ul amuzant prin care anunța sfârșitul căsniciei sale, Frankie Muniz a fost intens criticat de internauți, astfel că, la scurt timp, l-a șters din mediul online.

Atunci, Paige a intervenit cu un comentariu sincer la cea de-a doua postare: „Frankie, îmi pare rău că ai simțit nevoia să ștergi un videoclip amuzant al familiei noastre pentru că oamenii sunt atât de cruzi cu tine. Lumea aceasta e atât de stricată… divorțul e rău, desigur, nu suntem încântați de asta… dar suntem doi adulți care știu cum să fie în aceeași echipă”.

„Închidem un capitol cu recunoștință și deschidem următorul cu viitoruri luminoase în față, pentru noi ca indivizi și mai ales pentru fiul nostru. Vă mulțumim pentru iubirea și susținerea voastră. Alegem să nu răspundem întrebărilor pe acest subiect. Vă rugăm să respectați intimitatea familiilor noastre în această perioadă”, a mai spus Frankie Muniz.

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Sursă foto: Profimedia

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