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Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul? Ce s-a întâmplat la trei luni de când a anunțat divorțul 

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Emilia Dorobanțu anunța în urmă cu trei luni că divorțează de soțul ei. Se pare că lucrurile s-au schimbat de atunci, iar cei doi ar fi din nou împreună. Totul a fost dezvăluit de o apropiată a cântăreței. În plus, fanii ei au remarcat că artista poartă din nou verigheta.

Emilia Dorobanțu s-a împăcat cu soțul? 

Nu a trecut nici măcar jumătate de an de când Emilia Dorobanțu mărturisea că ea și soțul ei au ajuns la divorț. Cei doi erau împreună de aproape 10 ani și au împreună o fetiță. 

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Iată că la doar trei luni de la anunț, cântăreața și Cătălin pare că au decis să își ofere o nouă șansă și se împace.

Emilia Dorobanțu a fost dată de gol de Sanda Argint, prietena ei. Cântăreața s-a fotografiat alături de cei doi la unul dintre spectacole.

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„Momente frumoase alături de colega mea dragă și soțul ei. Prietenia și oamenii de suflet fac în fiecare zi mai frumoasă”, a scris Sanda Argint, pe Facebook.

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Mai mult, un alt semn că artista și Cătălin sunt din nou împreună, este că Emilia Dorobanțu poartă din nou verigheta.

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Cei doi pare că s-au împăcat și că merg împreună în vacanțe. Cătălin este prezent alături de cântăreață la evenimente. De curând, acesta a avut o reușită pe plan profesional și Emilia Dorobanțu l-a felicitat. În luna iunie, când fiica lor a împlinit 10 ani, cei doi au sărbătorit-o împreună, ca o adevărată familie.

Ce probleme aveau în căsnicie

Emilia Dorobanțu a recunoscut că relația cu soțul ei nu a fost lipsită de provocări. Ea a spus că nu îi era ușor să se împartă între viața de familie și carieră. Artista spunea că soțul ei nu a înțeles cât de importantă este cariera ei, la începutul relației, mai ales că meseria ei presupunea ca ea să fie foarte des plecată de acasă.

„La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”, declara ea, la Antena Stars.

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