Cătălin Bordea, despre infidelitate la trei ani de la divorț. Ce a spus despre fosta lui soție și Spike

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Cătălin Bordea, invitat la emisiunea „Furnicuțele”, a vorbit deschis despre divorțul de Livia și relația ei cu Spike. La trei ani distanță, comediantul spune că nu simte nevoia să ierte, ci s-a concentrat pe propria vindecare.

Cătălin Bordea nu i-a iertat pe Livia și Spike

Cătălin Bordea și-a deschis sufletul într-o discuție sinceră despre trecutul său, dezvăluind cum a depășit momentul dureros al divorțului de Livia și relația acesteia cu Spike, prietenul său de atunci.

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, comediantul a vorbit despre experiențele care i-au schimbat viața.

„Niciodată nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Și nici nu și-au cerut scuze”, a spus Cătălin Bordea cu sinceritate.

Întrebat direct dacă l-a iertat pe Spike, Bordea a răspuns fără ezitare: „Doamne, dar nici nu mi-am pus problema să-l iert. Atât de tare m-am detașat de ei, încât m-am concentrat pe mine”.

Comediantul a explicat că nu simte ranchiună și nu a lăsat resentimentele să-i definească viața.

„Ura te ține blocat în acel moment și nu te lasă să mergi mai departe”, a adăugat el.

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Comediantul, despre infidelitate

Pentru Cătălin Bordea, trădarea într-o relație este un semn clar că legătura dintre parteneri s-a deteriorat iremediabil.

„Când ai o viață secretă, nu mai suntem noi doi, suntem noi trei. În momentul acela se schimbă totul”, a spus el în emisiune.

Comediantul consideră infidelitatea ca fiind cea mai evidentă dovadă a sfârșitului unei relații.

„Cea mai mare dovadă că cineva nu mai vrea să fie cu tine este faptul că te înșală”, a declarat el.

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Cătălin Bordea și-a regăsit liniștea

Deși divorțul a fost un moment dificil, Cătălin Bordea mărturisește că a reușit să transforme durerea în oportunitate de creștere personală.

„La trei ani distanță, mi-am regăsit liniștea. Am ales să mă concentrez pe mine și să privesc această experiență ca pe o lecție”, a spus actorul.

Pentru el, cheia vindecării a fost să-și schimbe focusul de la trecut la prezent, construindu-și un viitor mai luminos.

În ciuda dezamăgirii trăite, Cătălin Bordea nu le poartă pică celor doi.

„Eu îmi doresc să le fie bine. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a explicat el, subliniind că alege să nu rămână prizonierul resentimentelor.

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Sursă foto: Instagram

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