Cătălin Bordea, despre infidelitate la trei ani de la divorț. Ce a spus despre fosta lui soție și Spike

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Cătălin Bordea, invitat la emisiunea „Furnicuțele”, a vorbit deschis despre divorțul de Livia și relația ei cu Spike. La trei ani distanță, comediantul spune că nu simte nevoia să ierte, ci s-a concentrat pe propria vindecare.
Cătălin Bordea și-a deschis sufletul într-o discuție sinceră despre trecutul său, dezvăluind cum a depășit momentul dureros al divorțului de Livia și relația acesteia cu Spike, prietenul său de atunci.
Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, comediantul a vorbit despre experiențele care i-au schimbat viața.
Deși divorțul a fost un moment dificil, Cătălin Bordea mărturisește că a reușit să transforme durerea în oportunitate de creștere personală.
„La trei ani distanță, mi-am regăsit liniștea. Am ales să mă concentrez pe mine și să privesc această experiență ca pe o lecție”, a spus actorul.
Pentru el, cheia vindecării a fost să-și schimbe focusul de la trecut la prezent, construindu-și un viitor mai luminos.
În ciuda dezamăgirii trăite, Cătălin Bordea nu le poartă pică celor doi.
„Eu îmi doresc să le fie bine. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a explicat el, subliniind că alege să nu rămână prizonierul resentimentelor.
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