Mihaela Tatu revine la Acasă TV, după 19 ani. În ce emisiune va putea fi urmărită

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Mihaela Tatu revine la Acasă TV, după 19 ani de când a părăsit postul de televiziune. În perioada 2000-2007, vedeta a fost prezentatoarea emisiunii „De 3x femeie”.

Mihaela Tatu revine la Acasă TV

Mihaela Tatu revine pe micile ecrane pentru o apariție specială care promite să inspire. Sâmbătă, 20 iunie 2026, de la ora 9.00, cunoscuta prezentatoare este invitata lui Marius Manole la emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, difuzată de Acasă TV. În cadrul acestui interviu emoționant, vedeta vorbește despre începuturile carierei sale în televiziune, despre provocările vieții personale și despre curajul de a-ți urma visurile.

„Am făcut emisiunea «Viața bate filmul» și Andrei Gheorghe mi-a fost mentor. A construit o poveste în jurul meu, cum că de la uzină, dacă visezi, poți să ajungi la televizor. Da, numai că eu am trecut prin radio și prin PRO TV Brașov. Ești ceea ce alegi tu să fii în orice moment al existenței tale. De exemplu, nu aș vrea să ies din viața asta până când nu învăț să cânt la pian. Am început să învăț desen și pictură”, a mărturisit Mihaela Tatu.

De-a lungul carierei sale, Mihaela Tatu a avut parte de mentori care au ghidat-o și au încurajat-o să-și dezvolte potențialul.

„Am avut doi oameni care mi-au ghidat existența. Unul a fost Adrian Sârbu și doi: Ruxandra Ion. Adrian Sârbu, când m-a descoperit, spunea: «Alla Pugaciova a României»! Eram pe atunci provincială, mi-aduc aminte că veneam în PRO și lumea nu saluta. Eu salutam și eram copleșită de personalitatea celor pe care-i vedeam la televizor: Andreea Esca, Cristi Tabără, Mișu Dedu…”, își amintește vedeta cu emoție.

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Vedeta, dezvăluiri despre divorț și viața personală

În cadrul emisiunii, Mihaela Tatu a vorbit deschis și despre viața sa personală, inclusiv despre divorțul de tatăl fiicei sale, Ioana.

„Eu am divorțat de tatăl Ioanei prin 2000. A fost de comun acord! A plecat să lucreze afară din țară și doi ani de zile noi am fost separați. Eu eram cu emisiunea, cu Ioana, cu filmări de dimineață până seara în Buftea, mă duceam să-l pândesc pe Florin Călinescu, să văd cum e talk-show-ul, care e rețeta… Eu am învățat din mers totul”, a spus fosta prezentatoare tv.

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Astăzi, Ioana trăiește la Berlin de 12 ani, unde a învățat limba germană, a absolvit o a treia facultate și și-a construit o viață de succes. În paralel, Mihaela Tatu locuiește de 13 ani la Oradea, dar asta nu a împiedicat-o să exploreze noi pasiuni și să își urmeze dorințele.

„Nu aș vrea să ies din viața asta până când nu învăț să cânt la pian”, a adăugat ea.

Tot în cadrul interviului, Mihaela povestește cum a început să lucreze la uzină, ce salariu a avut la radio și decizia curajoasă de a-și vinde casa pentru a călători în jurul lumii timp de doi ani.

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Sursă foto: Facebook

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