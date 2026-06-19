JO Ioana Anuța, acuzată de plagiat. Cea mai nouă piesă a artistei, asemănare cu o melodie de-a lui Nicolae Guță

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

JO Ioana Anuța, criticată online după lansarea piesei „Sufăr în tăcere”. Internauții au remarcat asemănări cu melodia „Greșeala mea” a lui Nicolae Guță, iar scandalul a explodat pe Instagram și TikTok.

JO Ioana Anuța, acuzată de plagiat

În era rețelelor sociale, controversele se aprind cu o rapiditate uluitoare, iar cea mai recentă victimă a criticilor online este JO Ioana. Artista a fost acuzată că noua sa piesă, „Sufăr în tăcere”, seamănă izbitor cu melodia „Greșeala mea” semnată de Nicolae și Nicoleta Guță. Subiectul a devenit viral pe rețelele sociale, aprinzând o dezbatere intensă.

JO a împărtășit povestea din spatele piesei „Sufăr în tăcere” printr-un mesaj emoționant pe Instagram. Artista a descris cum melodia i-a fost inspirată într-un moment dificil al vieții și a fost compusă spontan, fără a nota nimic.

„Am primit piesa asta ca un dar de la Dumnezeu. A fost prima piesă pe care am scris-o din minte, cap-coadă, fără să notez nimic. A venit la mine exact în momentul în care aveam cea mai mare nevoie să descarc din suflet tot ce am pus în ea. Uneori, piesele ne aleg pe noi, nu alegem noi despre ce să cântăm. Sunt foarte încântată de colaborarea cu Efra, nu cred că exista cineva mai potrivit pentru piesa asta. ”Sufăr în tăcere” e sus peste tot și e incredibil cât de bine o primiți deja. Vă iubesc. Mulțumesc”, a scris ea.

Citește și: De ce refuză Kassandra, fiica lui Iosif Rotariu, o nouă operație, în ciuda problemelor pe care încă le are: „Preferă să suporte durerile!”. Tânăra locuiește și studiază în Franța

Citește și: Anghel Damian, contactat de o victimă după ce a lansat documentarul „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”

Reacții aprinse pe social media

Imediat după publicarea piesei, comentariile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au remarcat asemănări notabile între noua melodie a artistei și piesa „Greșeala mea” a lui Nicolae și Nicoleta Guță. Comentariile de pe Instagram au fost diverse, unii fiind amuzați, alții critici.

„Are și Nicolae Guță ceva din încasări, nu?”, „Nu e melodia lui Guță?”, „Refrenul îmi amintește de melodia lui Nicolae Guță și Nicoleta Guță «Greșeala mea»”, sunt câteva din comentariile internauților.

Citește și: Dan Negru, mesaj tulburător după moartea profesorului Bogdan Marinescu: „Omul care mi-a adus pe lume copiii”

Citește și: Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, dat afară din casă de soție, după 12 ani de relație: „Am fost aruncat”

Discuțiile s-au extins rapid și pe TikTok, unde un creator de conținut a postat un clip în care o acuză pe JO Ioana Anuța că a copiat melodia ”1 la 1”.

Într-un ton ironic, acesta a spus: „Jo, fii fată de comitet și spune adevărul. Las-o, ai ascultat-o când erai mică și probabil acum ți-ai adus aminte. Măcar dă credit și spune, «da, m-am inspirat de la Guță». Nu «am visat eu în somn azi noapte»”.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News