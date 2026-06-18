Anghel Damian, contactat de o victimă după ce a lansat documentarul „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”

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Regizorul Anghel Damian a vorbit despre faptul că a fost contactat de persoane care se consideră victime ale unor fapte prezentate în documentarul „Cămătarii”. Mai mult, una dintre aceste persoane ar fi acceptat deja să ofere o mărturie filmată. Iată ce spune regizorul.

Anghel Damian a dezvăluit că mai multe persoane care susțin că sunt victime ale unor fapte prezentate în documentarul „Cămătarii” au contactat echipa de producție.

Documentarul este unul foarte controversat, care a stârnit multe reacții în mediul online. Invitat în emisiunea „procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian spune că după apelurile publice lansate de echipa de producție, mai multe persoane au luat legătura cu realizatorii documentarului.

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Mai mult, una dintre acestea a acceptat deja să își spună povestea public, în fața camerelor.

„În urma unui apel public pe care l-am făcut, am fost contactați și avem o primă victimă care a acceptat să vorbească. Vorbim despre persoane din zona taxelor de protecție și chiar despre anumite violențe. Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea.”

Mărturiile din documentar vin din documente aflate în dosare

Declarațiile lui Anghel Damian vin în contextul în care membri ai familiei Cămătaru au negat în repetate rânduri existența unor legături cu proxenetismul sau alte activități ilegale.

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Mai mult, regizorul spune că o parte din mărturiile incluse în documentar provin din documente aflate în dosare și au fost prezentate prin reconstituire audio.

„Victimele care au fost incluse în dosare și-au spus deja povestea prin mărturiile lor. Noi am prezentat în episodul trei o metodă. Am adăugat vocea unei actrițe peste mărturiile scrise pe care le-am extras din dosare. Este o practică internațională și așa se procedează atunci când nu ai acces direct la victimă.”

Regizorul a vorbit despre faptul că multe persoane nu își doresc să apară public atunci când vorbesc despre experiențe traumatizante.

Anghel Damian spune că multe victime aleg să rămână în anonimat, din cauza temerilor diverse.

„La noi în țară, când vii cu așa ceva, oamenii întreabă imediat de ce nu își arată fața. Dar există riscuri, există rușine și un întreg amestec de sentimente și emoții. Vorbim despre riscuri de integritate fizică și despre riscuri reputaționale. Când vorbești de victime, în general, lumea idealizează ideea de victimă. Victimele sunt oameni care, la rândul lor, poate au în trecutul lor niște acțiuni mai puțin bune.”

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