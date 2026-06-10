Cum i-a convins Anghel Damian pe Sile și Nuțu Cămătaru să vorbească în documentarul „Cămătarii”: „Asta a fost miza” / Exclusiv

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Anghel Damian a dezvăluit, în exclusivitate la Fresh by Unica, modul în care i-a convins pe frații Sile și Nuțu Cămătaru să vorbească în documentarul „Cămătarii”, difuzat în fiecare luni de la 23:30, la Pro TV.

Cum i-a convins Anghel Damian pe Sile și Nuțu Cămătaru să vorbească în documentarul „Cămătarii”

Invitat la Fresh by Unica, Anghel Damian a vorbit despre cel mai recent proiect al său, „Cămătarii”, centrat pe crima organizată din România ultimilor trei decenii. Regizorul în vârstă de 34 de ani a dezvăluit, printre multe altele, cum i-a convins pe frații Vasile și Ion Balint, cunoscuți drept Sile și Nuțu Cămătaru, să vorbească public despre faptele lor.

„Au căpătat încredere că demersul meu este unul onest. Și asta este situația: eu caut adevărul. Adevărul nu este al tău sau al meu, adevărul este al tuturor. Fiecare își spune povestea, iar la final eu prezint toate aceste versiuni, care, paradoxal, se întrepătrund. Spectatorul de acasă ajunge să-și dea seama singur de adevăr, pentru că adevărul este, practic, suma percepțiilor. Tu vezi camera dintr-un unghi, eu o văd din altul, iar cele două perspective formează imaginea de ansamblu.

Practic, am adus pe toată lumea la aceeași masă. Despre asta a fost miza. Gândește-te că a fost greu de ambele părți: să-i convingi pe ei să vorbească și să convingi și zona de poliție, oameni care au riscat și au trăit într-un soi de… Nu neapărat frică, pentru că ei și-au făcut foarte bine treaba. Ei nu au fost expuși niciodată public. Nu știi cine sunt. În afară de procuror, care era un personaj relativ vizibil, nu știi cine sunt membrii trupelor speciale de intervenție, de exemplu. Ei sunt mascați”, a explicat Anghel, la Fresh by Unica.

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Cum i-a venit ideea pentru acest documentar

Crescut în Capitală, Anghel Damian a explicat că inițiativa documentarului „Cămătarii” a pornit dintr-o căutare perpetuă de a înțelege identitatea și parcursul nostru ca societate. Pentru generația sa, prezența constantă a acestei grupări în spațiul public a lăsat o amprentă puternică.

„Eu, fiind un copil crescut în București în anii ’90, am văzut cumva, în copilăria și adolescența mea, că clanul Cămătaru era un fel de Al Capone al României. Era o prezență mediatică permanentă: clanul, destructurări, arestări, fugiseră din țară, se întorseseră. Pentru un adolescent care crește cu lucrurile astea și care, la un moment dat, vrea să înțeleagă, este fascinant”, a mărturisit Anghel Damian.

Documentarul analizează contextul istoric și social din anii ’90 și începutul anilor 2000, o epocă marcată de o tranziție extrem de dificilă, pe care românii tind adesea să o ignore sau să o dea uitării. Regizorul subliniază că producția oferă un studiu de personaje complex, menit să explice mecanismele din spatele acțiunilor celor doi frați, dincolo de etichete superficiale.

„Nu vorbim despre psihopatie în cazul de față. Vorbim despre niște realități sociale. Până la urmă, suntem formați de societatea în care trăim și de educația pe care o primim. Trebuie să înțelegem aceste lucruri”, a adăugat creatorul serialului.

Verdictul, lăsat la latitudinea publicului

Anghel Damian a explicat că scopul principal al demersului său cinematografic este de a pune sub lupă aceste fenomene pentru a găsi răspunsuri despre evoluția societății românești. Acesta a dezvăluit că a reușit să obțină acces și deschidere din ambele perspective implicate în poveste, însă a ales în mod conștient să rămână un observator neutru.

„Am avut norocul să reușesc să deschid uși de ambele părți și să așez împreună lucruri pe care nu le judec eu. Am luat toate aceste povești și le ofer publicului astfel încât fiecare, în funcție de propriile credințe, preconcepții și de educația pe care o are, să poată ajunge singur la anumite concluzii”, a încheiat Anghel Damian.

Foto: Captură; Pro TV

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