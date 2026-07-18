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Ce i-a spus Tily Niculae fiicei sale, Sofia, înainte de examenul de Evaluare Națională: „Sper să-și aducă aminte” / Exclusiv

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Tily Niculae traversează una dintre cele mai intense perioade din ultimii ani. Invitată la Unica Urban Party 2026, actrița a vorbit deschis despre emoțiile trăite alături de fiica sa în perioada Evaluării Naționale, despre rolul de mamă și lecția pe care și-a dorit să i-o transmită acesteia înainte de acest moment important. Totodată, vedeta ne-a dezvăluit cum arată viața ei în prezent, după ce a încheiat primul an ca profesor de limba engleză.

Tily Niculae, confesiuni despre familie, educație și un nou proiect internațional

Tily Niculae ne-a povestit și despre proiectul internațional care o duce la Copenhaga, unde va participa la un eveniment dedicat educației alături de unul dintre actorii din „Game of Thrones”, dar și despre planurile de vacanță alături de familie și fiica sa, Sofia. Actrița ne-a vorbit și despre recunoștință, oamenii care i-au fost alături și provocările unui an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai solicitante din viața sa.

Tematica din această seară este nostalgia cu parfum de România. Aș vrea să știu dacă este vreo expresie românească care îți place foarte mult sau pe care o repeți des.

N-am nicio expresie românească pe care să o repet des, să știi.

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Dar care îți place?

Nu-mi vine nimic acum, să știi. Pentru că sunt o mamă care a încheiat examenele de capacitate, înțelegi? Și sunt cu gândul acolo… Nu-mi vine nimic acum.

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Ce i-a spus Tily Niculae fiicei sale, Sofia, înainte de examenul de Evaluare Națională

Cum a fost perioada asta pentru tine?

Eu am încercat să fiu un părinte care să fie acolo și să înțeleagă copilul meu, așa cum l-am educat: că nu o notă te definește în viață, oricât de mult ți-ai dori tu să-ți vezi valoarea prin acea notă, prin efortul pe care l-ai depus pe parcursul unui an. Sper ca și cuvintele mele să ajungă la ea peste ani și să-și aducă aminte de îmbrățișarea pe care a primit-o după ce a ieșit din sala de examen și de atmosfera care a fost acasă pe parcursul acestui an.

Ce fel de mamă crezi că ești? Mai relaxată? Mai strictă?

Cred că sunt o combinație din toate, atunci când situația o impune. Da, așa îmi place să cred despre mine. Dar îmi pare rău că nu e aici ea cu mine ca să răspundă.

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Recunoștință și proiecte noi

Pentru ce ești recunoscătoare în acest moment?

Sunt recunoscătoare pentru sănătate și pentru faptul că ne adunăm în fiecare seară împreună, acasă, sănătoși. Cred că acesta este cel mai important lucru pentru care aș putea să fiu recunoscătoare în această viață. După care, evident, vin celelalte, adică tribul pe care îl ai, oamenii care ți-au fost aproape, oamenii care ți-au apărut pe parcursul acestui drum, știi, în momente în care nu te așteptai, părinții, rudele apropiate, proiectele, contextele. Da, aș umple un borcan cu multe lucruri.

Există o persoană anume care este un stâlp pentru tine în această perioadă?

Au fost mai multe. Mult mai multe, da. Știi cum e, se spune că dacă ai cinci oameni lângă tine, te-a iubit Dumnezeu. Dar am avut mult mai multe persoane.

„Îmi place să cred că inspir oamenii”

Cum mai arată viața ta acum? Știu că ești foarte ocupată.

Tocmai ce am încheiat și eu cursurile la clasa mea. S-a încheiat primul meu an ca profesor de limba engleză. Urmează să plec la un proiect foarte frumos în Copenhaga, acum, în weekend, și urmează să mă întâlnesc cu unul dintre cei mai iubiți actori care a jucat în Game of Thrones, care este nominalizat la premiile Emmy, pentru că ne întâlnim acolo cu un scop foarte, foarte frumos, pe educație. Pentru mine este un proiect foarte frumos, despre care urmează să vorbesc online.

Sunt extrem de recunoscătoare că am putut să fiu aleasă la nivel global pentru acest lucru și brandului care m-a ales, precum și pentru faptul că ne-au confirmat cumva că impactul asupra societății în țara noastră contează, adică lucrurile pe care le fac, de la teatru, unde joc, până la lucrurile de care mă ocup în social media.

Îmi place să cred că inspir oamenii. Pentru că este foarte ușor să dăm scroll, dar cred că este mai important acel moment în care cineva se oprește și așază niște gânduri acolo, pe online. Și le mulțumesc celor care s-au aplecat asupra mesajelor mele și mi-au scris. Inclusiv înainte de capacitate am postat un mesaj foarte frumos pentru copilul meu și se încheia pentru părinții care trec prin asta acum și am primit mesaje de mulțumire.

Citește și: Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „A doua era gemelară, a fost mai grav”

Unde pleacă în vacanță

Ai planuri de vacanță?

Urmează să plecăm la începutul lunii iulie în Grecia cu copiii, apoi eu o să plec cu prietenele mele. La finalul lunii iulie o să plec iarăși din țară, pentru că urmează să fiu nașa prietenei mele cele mai bune din copilărie. Mă întorc și de acolo o să plec la festival, la noi, la Untold, pentru că mi-am dorit foarte mult și nu am apucat până acum să ajung și vreau să trăiesc această experiență. Apoi, la finalul lunii august, o să plec cu Sofia la Madrid, la concert la The Weeknd, pentru că anul acesta împlinește 15 ani și, de câțiva ani, acesta este cadoul meu, adică să trăim experiențe.

Și care este obsesia ta în acest moment?

N-am apucat să am parte de vreo obsesie, spun sincer. Singurul lucru care mă stresează este că am casa extrem de dezordonată, pentru că n-am mai avut energie, și îmi doresc să le așez pe toate, să fie în ordine și cumva să iau puțin respiro, pentru că a fost un an intens din foarte multe puncte de vedere.

Foto: Captură video; Instagram

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