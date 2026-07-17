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Lia și Filip, unul dintre cele mai discutate cupluri formate în emisiunea „Casa iubirii”, au decis să pună capăt speculațiilor și să vorbească deschis despre imaginile controversate în care tânărul apare în compania unei alte fete.

Invitați în platoul emisiunii „Culisele iubirii”, moderată de Bianca Comănici, cei doi foști concurenți au clarificat situația care a fost la un pas de a le distruge definitiv relația și au dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în acele momente.

Reacția de furie a Liei și gândurile radicale de despărțire

Apariția videoclipului în spațiul public a declanșat un adevărat seism în relația celor doi tineri. Lia a recunoscut cu sinceritate că primele momente după vizionarea imaginilor au fost extrem de tensionate și că primul ei impuls a fost să pună punct poveștii lor de dragoste, temându-se că adevărul este mult mai dureros decât ceea ce se vedea pe filmare.

„Sincer, prima dată când l-am văzut m-am enervat foarte tare. Nu mi s-a părut nimic ok din acel video, nu știam ce s-a întâmplat, nu știam de ce era acolo, cu fetele alea, dar, după aia, mi-a explicat. Consider că au fost scoase din context”, a declarat Lia în cadrul emisiunii.

Întrebată direct de Bianca Comănici dacă s-a gândit vreo secundă să pună capăt relației în acel moment de cumpănă, tânăra a oferit un răspuns extrem de sincer: „Prima dată când am văzut acele imagini, da. Nu mă gândeam că au fost doar alea. Mă gândeam că e posibil să fi fost mai mult”.

Explicația neașteptată a lui Filip: Cum a ajuns să o atingă pe tânăra în roz

Pentru a liniști apele și a-și demonstra nevinovăția, Filip a explicat pe larg întregul context din spatele filmării de doar câteva secunde. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o neînțelegere și de la încercarea sa de a ajuta un prieten, imaginile fiind ulterior montate tendențios pentru a crea aparența unei intimități care nu a existat în realitate.

„O fată dorea să plece cu Edi și îi era rușine de fata asta, de mătușa ei, ea nu prea voia s-o lase să plece cu Edi și eu, în momentul ăla, ca să încheiem discuția, am tras-o pe fata asta îmbrăcată în roz și am ținut-o ca să plece nepoata ei cu Edi. Ulterior au fost puse videoclipurile astea de 2-3 secunde, când o ating pe fata respectivă. Au fost niște faze scoase din context”, a explicat fostul concurent de la „Casa iubirii”.

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Dovada care a salvat relația: Apelul telefonic realizat în fața Liei

Conștient de gravitatea acuzațiilor și de riscul de a o pierde pe Lia, Filip a recurs la o metodă extrem de transparentă pentru a spăla orice suspiciune. Acesta a contactat-o direct pe fata care apărea alături de el în imagini, purtând o discuție lămuritoare chiar în fața partenerei sale.

„Ulterior am luat legătura și cu fata respectivă, am apelat-o, i-am pus întrebări, am și filmat-o, în timpul ăla. A spus că nu am încercat absolut nimic cu ea, nici ea nu a încercat absolut nimic cu mine, au fost fazele respective și atât”, a mai adăugat Filip.

Datorită acestei dovezi de sinceritate și a explicațiilor detaliate, Lia a reușit să treacă peste momentul de gelozie și furie, înțelegând că totul a fost o simplă neînțelegere speculată în mediul online. Cuplul merge mai departe, demonstrând că încrederea și comunicarea pot depăși chiar și cele mai dificile teste din spațiul public.

Foto – capturi video

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