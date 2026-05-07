Fanii emisiunii „Casa Iubirii” au primit o veste neașteptată din partea unuia dintre cele mai discutate cupluri formate în afara platourilor de filmare. Deși părea că și-au găsit fericirea departe de camerele de vederi, în Germania, Neamțu și Magdalena au decis să meargă pe drumuri separate.

Ceea ce se anunța a fi o relație solidă, bazată pe planuri mari de viitor și o mutare curajoasă într-o altă țară, s-a transformat rapid într-o ruptură tăcută, dar definitivă, provocată de presiunile realității cotidiene și de prioritățile divergente.

O mutare riscantă și începutul sfârșitului în Germania

Povestea lor a început promițător, cu o lună de conversații intense și un gest de curaj din partea Magdalenei, care a decis să părăsească România pentru a-i oferi o șansă lui Neamțu.

„Totul a început de la un mesaj din partea mea. După ce a ieșit ea din emisiune, i-am dat un mesaj să văd cum i s-a părut experiența, cum a fost în sezonul 5. Eu înainte mă gândisem că, na, eu voiam să intru în sezonul 5 și m-am gândit cum o fi sezonul acesta.

Este totul diferit și, din una în alta, am vorbit, am ținut legătura aproape o lună de zile, cred că a fost după ce a fost eliminată până a venit ea în Germania. Ea a venit în Germania cu riscul să nu mă placă, să nu fie totul ok, dar îl avea pe fratele ei la vreo 40 de km, 40 de minute și, dacă nu-i plăcea de mine sau nu ne am fi înțeles, avea un backup unde să se ducă” – a povestit Neamțu în Culisele Iubirii.

Totuși, traiul sub același acoperiș și viața de zi cu zi în străinătate au scos la iveală obstacole greu de surmontat. Neamțu a mărturisit că, deși au încercat să transforme „cunoașterea avansată” într-o relație de durată, programul încărcat și distanța emoțională care s-a creat între ei au fost mai puternice decât sentimentele inițiale.

„Da, ne-am înțeles foarte bine la început, ne-am acordat o șansă și uneori, cum este în viață, nu iese totul cum îți propui. Probabil și distanța, și situația mea, cum am muncit foarte mult și cu firma, a fost extraordinar de mult stres. S-a cam pierdut legătura. Nu ne-am certat, dar na, probabil n-a fost să fie”, a declarat Neamțu în cadrul emisiunii „Culisele iubirii”. Acesta a mai dezvăluit că Magdalena venise în Germania pregătită pentru orice deznodământ, având sprijinul fratelui său care locuia în apropiere în cazul în care lucrurile nu ar fi funcționat.

Munca și banii pe primul loc: „Nu am avut timp să mă ocup de mai multe chestii”

Motivul principal al despărțirii pare să fie implicarea totală a lui Neamțu în afacerile sale, într-un moment critic pentru stabilitatea sa financiară. Fostul concurent a recunoscut că a lăsat planul sentimental pe ultimul loc, fiind absorbit de criza prin care trecea firma sa. Această abordare a dus la o răcire treptată a relației, Magdalena ajungând să fie ignorată zile întregi din cauza programului draconic al iubitului său.

„Stăteam de dimineață de la 5-6:00 până seară la 10-11 la birou și efectiv îmi era prea mult, tot ce venea în plus sau și dacă mă suna mama sau cineva răspundeam, spuneam: „Nu pot acum, ne auzim” și după două, trei zile tot nu sunam, pentru că nu apucam, eram foarte fixat pe treaba asta, și probabil atunci s-a pierdut legătura. Din păcate, nu prea am mai putut. Îi mai răspundeam, vorbeam cu ea. Numai că în situația aceea nici nu știam cum să gestionez totul. Nu știam ce să pun pe primul loc”, a explicat acesta cu sinceritate.

Filosofia financiară care a ucis romantismul

Dincolo de lipsa timpului, Neamțu a subliniat că mentalitatea sa de bărbat l-a forțat să prioritizeze veniturile în detrimentul iubirii. Panica de a nu ieși în pierdere cu o afacere mare l-a făcut să creadă că nu poate susține o relație serioasă sau o familie dacă nu este într-o formă financiară excelentă. Această presiune autoimpusă a pus punct definitiv legăturii cu Magdalena, în ciuda faptului că tânăra a încercat să fie înțelegătoare până în ultimul moment.

„Fiind bărbat, ideea mea este că trebuie să fii pe partea cu finanțele foarte bine ca să poți avea o familie, ceva mai serios. Și dacă nu ești în stare să-ți rezolvi problemele, nu ai cum să fii în stare să ții o relație, să ai o relație. Și de aia m-am focusat foarte mult să fie totul acolo bine, că era vorba despre o sumă de bani destul de mare. Mă panicasem puțin”, a concluzionat Neamțu. Deși despărțirea nu a fost marcată de certuri zgomotoase, cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele sociale, semn că capitolul „Magdalena” este unul închis definitiv în viața fostului concurent.

