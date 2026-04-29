Larisa a răbufnit după ce Danciu a fost eliminat din „Casa iubirii” din cauza ei: „Vreau să se știe!” Dezvăluiri șoc despre fostul concurent

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Liniștea de după furtuna descalificării lui Danciu din celebrul show matrimonial „Casa Iubirii” a fost spulberată de prima reacție oficială a Larisei. Tânăra, a cărei prezență în viața fostului concurent a dus la eliminarea acestuia din competiție, a decis să pună capăt speculațiilor și să explice motivele din spatele dezvăluirilor sale.

Într-un mesaj tranșant postat pe rețelele sociale, Larisa a respins acuzațiile de oportunism și a lansat un atac direct la caracterul lui Danciu.

Adevărul despre bani și faimă în era online

Una dintre cele mai vehiculate ipoteze în rândul fanilor emisiunii a fost aceea că Larisa ar fi urmărit beneficii financiare sau o creștere a popularității prin demascarea relației ascunse. Vizibil deranjată de aceste comentarii, tânăra a ținut să precizeze că situația sa financiară și profesională este una stabilă, iar aparițiile sale anterioare la televiziune i-au oferit deja notorietatea de care avea nevoie.

„Vreau să clarific o chestie! Eu niciodată nu am avut nevoie de urmăritori, fiindcă am fost în două emisiuni TV. Nu mă vând pentru bani, nu am nevoie de bani, fiindcă am bani, lucrez. Nimeni nu mi-a dat absolut niciun leu pentru chestia asta și consider că nu am făcut nimic rău și nu am vorbit urât despre absolut nimeni. Deci, vreau să se clarifice și să se știe”, a declarat Larisa într-un clip devenit rapid viral pe platforma TikTok.

Portretul unui „șmecher cu parfum de damă”

Dincolo de motivele financiare, Larisa a trecut la o analiză dură a comportamentului lui Danciu, folosind atât cuvinte proprii, cât și metafore muzicale. Pentru a-i creiona o caracterizare fostului concurent, aceasta a ales ca fundal sonor piesa „Șmecher cu parfum de damă”, sugerând o atitudine de fațadă care ascunde, în opinia ei, o lipsă profundă de maturitate.

Mesajul adresat direct lui Danciu a fost unul lipsit de menajamente, punctând faptul că acțiunile sale din ultima perioadă au creat o imagine care va fi greu de reabilitat în fața publicului. Larisa a subliniat că problema nu rezidă într-un incident izolat, ci într-o conduită care a devenit previzibilă și dezamăgitoare pentru cei care au investit încredere în el.

Lipsa de asumare și un avertisment pentru viitor

În încheierea tiradei sale, tânăra a pus accent pe responsabilitatea individuală și pe modul în care gesturile lui Danciu au afectat percepția celor din jur. Critica Larisei a vizat în special incapacitatea tânărului de a-și asuma greșelile și modul în care acesta a ales să trateze persoanele care i-au fost aproape.

„Danciu, sincer, comportamentul tău din ultima perioadă spune multe — și, din păcate, nu în sensul bun. Nu e vorba doar de o greșeală sau un moment prost, ci de un tipar care începe să devină evident. Modul în care alegi să tratezi lucrurile și oamenii din jur arată lipsă de respect și de asumare. Poate tu nu vezi problema sau alegi să o ignori, dar pentru cei din jur devine din ce în ce mai greu de trecut cu vederea. Nu e genul de atitudine care să inspire încredere sau respect — din contră”, a conchis Larisa, lăsând să se înțeleagă că ușa către o posibilă comunicare civilizată este, în acest moment, închisă.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News