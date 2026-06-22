Cine este Olivia-Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan

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Olivia-Diana Morar, fostă membră a echipei de campanie a lui Nicușor Dan, a fost nominalizată vicepremier în Guvernul Veștea. Descoperă ce o recomandă pentru această poziție și ce avere a acumulat până acum.

Cine este Olivia-Diana Morar

Olivia-Diana Morar, deputată și avocat cu o carieră solidă în domeniul juridic și politic, se pregătește să ocupe funcția de vicepremier în Guvernul condus de Adrian Veștea.

Cu o diplomă în Drept de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Olivia-Diana Morar și-a început cariera ca avocat în cadrul Baroului Bistrița-Năsăud. Ulterior, a pășit în administrația centrală, ocupând funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției în timpul Guvernului Orban.

Activitatea sa parlamentară a început în 2020, când a fost aleasă deputată din partea PNL. În 2024, a decis să se alăture partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban. Conform Libertatea, Diana Morar a fost o figură activă în Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și în Comisia pentru statutul deputaților și senatorilor.

Implicarea în campania lui Nicușor Dan

Un episod marcant în parcursul său politic a fost implicarea în echipa de campanie a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025. Olivia Morar a jucat un rol important în această perioadă, contribuind la strategiile politice ale primarului general al Capitalei.

Potrivit surselor Libertatea, susținerea pentru promovarea sa în Guvernul Veștea este legată de colaborarea cu Andreea Miu, fostă șefă de cabinet a lui Nicușor Dan și actuală funcționară în cadrul Administrației Prezidențiale.

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Averea impresionantă a viitorului vicepremier

Olivia-Diana Morar este și o femeie de afaceri cu o avere impresionantă. Declarația de avere publicată pe site-ul Camerei Deputaților arată că deține:

Terenuri : 13 proprietăți, inclusiv suprafețe intravilane, agricole și alte tipuri de terenuri situate în București și județe precum Bistrița-Năsăud, Constanța, Bihor, Satu Mare, Timiș și Cluj.

: 13 proprietăți, inclusiv suprafețe intravilane, agricole și alte tipuri de terenuri situate în București și județe precum Bistrița-Năsăud, Constanța, Bihor, Satu Mare, Timiș și Cluj. Clădiri: 19 proprietăți, printre care apartamente, case de locuit și spații comerciale, localizate în orașe mari precum București, Timișoara, Oradea și Constanța.

De asemenea, declarația evidențiază implicarea sa în mediul de afaceri, prin deținerea de acțiuni și părți sociale în companii private. În 2020, Diana Morar a donat 27.000 de euro către PNL, subliniind angajamentul său politic.

Guvernul Veștea

Nominalizarea Oliviei-Diana Morar pentru funcția de vicepremier face parte din structura noului Cabinet condus de Adrian Veștea, care promite stabilitate politică și o echipă diversă. Lista include nume sonore din diferite domenii, precum Marian Neacșu, Radu Marinescu și Alexandru Nazare.

Lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Veștea:

Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)

Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (Independent)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Marian Aurelian Bârgău (Independent)

Ministru delegat pentru Transformare Digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Afacerilor Externe: Luca-Alexandru Niculescu (Independent)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin-Alexandru Zaharia (Independent)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministrul Culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministrul Energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Printre prioritățile acestui Executiv se numără reforma administrativă, digitalizarea și dezvoltarea economică.

Foto: Facebook; Libertatea

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