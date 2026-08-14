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Prichard Colón, fostul pugilist și simbol al curajului, a murit la 33 de ani, la 11 ani după ce o lovitură ilegală l-a lăsat cu răni devastatoare. Familia sa a anunțat vestea cu inima frântă.

Prichard Colón a murit la 33 ani

Prichard Colón, un fost puglist de talie mondială, a încetat din viață la vârsta de 33 de ani, la 11 ani după ce o lovitură ilegală i-a schimbat destinul. Vestea tristă a fost confirmată de tatăl său, Richard Colón, într-o postare emoționantă pe Facebook.

„Regret să vă informez despre trecerea în neființă a fiului meu Prichard din această lume pământească. Acum este într-o lume mai bună”, a scris Richard Colón pe rețeaua de socializare.

Născut în Florida și crescut în Puerto Rico, Prichard a fost o adevărată stea în devenire. Talentul său deosebit l-a propulsat la câștigarea a cinci titluri naționale de amatori și a unei medalii de aur la Jocurile Panamericane pentru tineret, toate înainte de a împlini 20 de ani. În 2013, și-a început cariera profesionistă, obținând 16 victorii din 17 meciuri, 13 dintre ele prin knock-out. Printre cele mai memorabile momente ale carierei sale se numără victoria împotriva fostului campion WBA, Vivian Harris, în septembrie 2015, când l-a învins prin knock-out în runda a patra.

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Meciul care i-a schimbat viața

Din păcate, doar o lună mai târziu, destinul său avea să fie marcat de un incident tragic. În timpul unui meci împotriva lui Terrel Williams, desfășurat la EagleBank Arena din Fairfax, Virginia, Prichard a suferit o lovitură ilegală la cap în runda a șaptea.

Potrivit unei declarații a promotorului său, Lou DiBella, citată de CNN, Prichard a acuzat simptome de traumatism cranian imediat după meci, fiind transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a reduce presiunea intracraniană.

Imaginile din timpul meciului, distribuite pe internet, arată momentul în care Williams l-a lovit pe Prichard în partea din spate a capului, o mișcare interzisă cunoscută sub numele de „lovitură de iepure”. Deși Williams a fost penalizat pentru această acțiune, pagubele suferite de Colón au fost ireversibile. În runda a noua, Prichard Colon a fost doborât de două ori, iar echipa sa a făcut o eroare, scoțându-i mănușile, crezând că meciul s-a încheiat.

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Accidentarea l-a forțat pe Prichard Colón să se retragă din box, iar în anii următori a fost văzut frecvent în scaun cu rotile, într-o luptă continuă pentru a-și recăpăta sănătatea.

Organizația World Boxing Council (WBC) i-a adus un omagiu emoționant, numindu-l „un campion etern”.

Într-un comunicat, președintele WBC, Mauricio Sulaimán, a declarat: „Prichard nu a luptat doar cu măiestrie, ci cu mândria de a purta steagul Puerto Rico pe cele mai înalte culmi”.

WBC i-a acordat lui Colón titlul de „Campion Mondial Onorific” și i-a oferit centura sa iconică verde și aurie, afirmând că acesta a fost un simbol pe care l-a meritat dintotdeauna. În plus, tragedia lui Prichard a determinat organizația să implementeze măsuri mai stricte de siguranță, interzicând categoric loviturile la ceafă și introducând protocoale medicale mai riguroase.

Sursă foto: Getty Images

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