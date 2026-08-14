Oana Monea a spus adevărul după episodul cu Marius Moise, de la Insula Iubirii. S-a spus că ar fi agresat-o

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Oana Monea s-a revăzut cu Marius Moise, concurentul de la Insula Iubirii pe care l-a ispitit în urmă cu trei ani. Fostul concurent a refuzat să o privească în ochi pe ispită, însă s-a arătat deranjat de faptul că blondina a spus, la acea vreme, că ar fi fost agresată de el. Iată cum a reacționat Oana Monea.

Oana Monea și Marius Moise, față în față după episodul din cadă

Insula Iubirii: Reuniuni a avut o nouă ediție, în care Marius Moise s-a întâlnit cu ispita Oana Monea. El nu a vrut să o privească în ochi, însă a spus că l-a deranjat când a spus că a fost agresată atunci când se aflau într-o cadă cu spumă, la una dintre întâlniri.

El a recunoscut că a întrecut limita atunci și a spus că nu a crezut că gestul o va deranja pe Oana.

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„Singura chestie care m-a deranjat a fost atunci când a zis că a fost agresată, ceea ce mi s-a părut un lucru urât. Eu nu am vrut să o deranjez. Nu am crezut că gesturile pe care le fac, așa mi-a indus ea mie că sunt plăcute și pentru mine, și pentru ea. Nu am vrut să o deranjez și să vii să spui că te-a agresat cineva… Ai spus că ai fost agresată, eu așa știu (…) Nu a fost niciodată intenția să deranjez, pur și simplu, așa am considerat, că sunt chestii care ne fac plăcere amândurora”, a declarat Marius Moise, la Insula iubirii – Reuniuni.

Ce a spus Oana Monea

Celebra ispită de la Insula Iubirii a negat că ar fi spus că a fost agresată de Marius, însă a mărturisit că a fost deranjată de gestul lui, pe care l-a numit „fără rost”.

Mai mult, ea a ținut să clarifice că nu a fost agresată.

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„Eu am spus că ai fost deranjată de ce ai făcut și că nu era cazul atât (…) Nu am agresată, o spun acum în mod oficial. Nu mi-a făcut plăcere, dar nu am fost agresată”, a fost reacția Oanei Monea.

La finalul întâlnirii, au existat câteva replici între Oana Monea și Bianca Giurcă, iar fosta concurentă a ținut să precizeze că rolul de ispită al Oanei a fost interpretat foarte bine. Mai mult, Bianca a spus că Oana nu a ajutat-o să îi vadă adevărata față a lui Marius, ci întreaga experiență de pe insulă a fost decisivă pentru viitorul relației ei cu Marius. Cei doi sunt despărțiți de mult timp, iar bărbatul are o nouă relație.

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