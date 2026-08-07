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Daiana Prodan de la „Insula iubirii”, de nerecunoscut. Radu Vâlcan, uimit de schimbarea fostei concurente: „WOW!”

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Daiana Prodan și Rareș Petre, concurenți ai sezonului 8 din „Insula Iubirii”, s-au reîntâlnit recent pe platoul emisiunii „Reuniuni”, dar atenția tuturor a fost atrasă de reacția gazdei Radu Vâlcan la vederea Daianei. Transformarea spectaculoasă a șatenei l-a lăsat pe prezentator fără cuvinte.

Daiana Prodan, de nerecunoscut

Daiana Prodan a revenit la Bonfire, la „Insula iubirii: Reuniuni”, însă apariția ei l-a lăsat fără cuvinte pe Radu Vâlcan. Fosta concurentă s-a schimbat atât de mult încât nu mai seamănă deloc cu tânăra care a venit să își testeze relația cu Rareș Petre.

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„Tu ești Daiana? Wow! Ce schimbare!”, a exclamat Radu Vâlcan în momentul în care aceasta a intrat în platou.

Și avea toate motivele să fie surprins: Daiana a trecut printr-o transformare vizibilă, apelând la o rinoplastie și la augmentarea buzelor cu acid hialuronic.

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Deși cei doi foști concurenți și-au testat relația în Thailanda și au părăsit emisiunea ținându-se de mână, lucrurile nu au mers conform planului după întoarcerea acasă. Daiana Prodan a confirmat în cadrul emisiunii că povestea lor de iubire s-a încheiat.

„Nu mai formăm un cuplu, nu. Suntem singuri. Nu ne-am înțeles, pur și simplu. Nu puteam să rămânem împreună, dacă nu ne înțelegeam deloc”, a declarat Daiana Prodan la „Insula Iubirii – Reuniuni”.

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Un alt motiv care a contribuit la finalul relației a fost impactul imaginilor difuzate din timpul emisiunii. Daiana a recunoscut că nu și-a mai putut privi partenerul cu aceiași ochi după ce a urmărit comportamentul acestuia în vila din Thailanda.

„După ce s-a difuzat emisiunea la TV, parcă eu nu mai puteam să-l tratez la fel (…) Am ținut foarte mult în mine și cred că asta a dus, de fapt, la ruperea relației”, a adăugat tânăra.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Daiana Prodan

Sursă foto: Instagram, Facebook

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