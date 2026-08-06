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Ilona Brezoianu ni-l prezintă pe Matei: „Mă uit la el și parcă nu-mi vine să cred”

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Pe Ilona Brezoianu o știi cu siguranță din filme și seriale, piese de teatru ori emisiuni TV. A jucat în lungmetraje precum „Sieranevada” sau „Întregalde”, cu care a ajuns și pe covorul roșu de la Cannes, în seriale de succes, cum ar fi „Atletico Textila” ori „Las Fierbinți”, și în zeci de piese de teatru. Mereu exuberantă, cu un râs molipsitor, e genul de persoană născută parcă pentru televiziune. A bifat, rând pe rând, „X Factor”, „iUmor”, „Neatza” sau „Te cunosc de undeva”, unde a mers în rol de concurentă, a câștigat, iar apoi a ajuns jurată. Acum, la 36 de ani, se ocupă de cel mai important proiect al vieții ei, Matei. E actriță, soție și mamă full-time și jonglează cu toate aceste roluri într-un echilibru surprinzător!

„Viața e ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să-ți faci alte planuri”, spun versurile piesei „Beautiful Boy”, a lui John Lennon, și exact așa a fost și în cazul Ilonei. A mers să facă cursuri pentru permisul de motocicletă, iar acolo l-a cunoscut pe Andrei, un „Beautiful Boy”, instructor, care i-a dat toate planurile peste cap și i-a devenit soț. De când îl au și pe Matei, băiețelul lor, Ilona și-a vândut motocicletele. Altfel, maternitatea nu pare că a schimbat-o prea mult. E în continuare cu zâmbetul pe buze, în ciuda oboselii, se bucură din plin de această nouă etapă a vieții ei și mărturisește că are „sufletul plin de iubire”.

Ilona, ți-am propus prima copertă Baby Unica pentru că ești una dintre vedetele care nu se feresc să-și arate viața exact așa cum e, fără filtre. Faci haz de necaz, ești vulnerabilă și vorbești deschis despre problemele cu care te confrunți. Așa te vedem noi, din public, tu cum te vezi?

Eu mă văd așa cum mă vedeți și voi. Îmi place să fiu cât mai naturală și nu arăt ceea ce nu sunt. Probabil că asta mi-a și adus simpatia publicului. Mi se pare obositor să construiești o imagine perfectă și să încerci să o susții permanent. Oamenii se conectează mai degrabă cu sinceritatea decât cu perfecțiunea. Umorul m-a salvat în multe momente, iar vulnerabilitatea nu mi se pare un defect, ci ceva foarte uman.

Băiețelul tău, Matei, a împlinit recent șase luni. Cum s-a schimbat viața ta în această jumătate de an?

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Cred că pentru orice mamă atunci când apare un bebeluș viața se schimbă în bine. Mă uit la el și parcă nu-mi vine să cred că au trecut deja 6 luni. Acum are reacții, râde foarte mult, e foarte prezent și ne bucură fiecare zi. Sigur că există și dăți în care mă lasă bateria, dar per total viața noastră este mult mai frumoasă acum.

În iulie se împlinesc doi ani de la nunta ta cu Andrei. Ai spus adesea că nu ai avut planuri de căsătorie, și nici nu ți-ai dorit în mod special să fii mamă, până să-l întâlnești pe el. Cum te-a cucerit?

Da. Așa este. Dar când întâlnești omul potrivit știi că vrei să faci asta și nu te mai gândești la altceva. M-a cucerit prin felul lui de a fi. E un tip cu simțul umorului, iubitor și foarte prezent în viața noastră de familie. Știam că va fi un tată bun pentru că iubește copiii și are multă răbdare.

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Ilona Brezoianu ni-l prezintă pe Matei: „Mă uit la el și parcă nu-mi vine să cred”

L-ai cunoscut pe Andrei când ai mers să faci școala pentru permisul de motocicletă, el fiind instructor, și ulterior ți-ai cumpărat două motociclete. Le mai ai? Te-ai mai urcat pe motocicletă de când l-ai născut pe Matei?

M-am urcat doar cu Andrei, pentru că el merge foarte bine, dar eu singură nu. Mi s-a părut că mă expun prea mult și nu mai sunt responsabilă doar pentru mine acum. Motocicletele le-am vândut, momentan mai am doar un scuter, dar și cu ăla sunt sceptică.

Ce ai simțit în momentul în care ai aflat că ești însărcinată? Andrei cum a reacționat?

Ne-am bucurat foarte mult, ne-am dorit, nu a fost ceva neplanificat. A fost un copil așteptat. Începusem chiar să avem un regim de viață mai sănătos, ne făceam analize, practic a fost totul premeditat, ca să zic așa.

Povesteai că, în primul trimestru de sarcină, te-ai confruntat cu o criză de sciatică. Acum, uitându-te în urmă, ai spune că ai avut o sarcină grea sau ușoară?

Nu am avut o sarcină grea și chiar mă bucur că până la final totul a mers perfect. Criza aia de sciatică mi-a dat un pic viața peste cap, pentru că nu puteam lua medicamente, și atunci a trebuit să stau mai mult în pat. Dar cu răbdare a trecut. Nu a fost ușor în perioada aia, durerile erau mari, dar apoi nu am mai avut niciun fel de probleme.

Cum a fost pentru tine ziua în care l-ai născut pe Matei? Știu că ai născut prin cezariană. Ce detalii îți aduci aminte din acea zi de marți?

Îmi aduc aminte absolut tot din ziua aia, cum am plecat de acasă, ce am ascultat pe drum și cât de nerăbdători si emoționați eram. Abia așteptam să-l cunoaștem și eram fericită că voi putea dormi și eu, în sfârșit, fără burtă (râde). Pentru că în ultima lună de sarcină nu mai dormi chiar așa de bine. Atmosfera din sala de nașteri a fost una veselă și totul a decurs perfect. Nu am avut deloc dureri, nu m-am simțit rău, iar el a venit cu nota 10. A fost clar cea mai frumoasă zi din viața mea.

Prima voastră noapte acasă, în formula de trei, cum a decurs?

Eram și noi speriați, că nu știam ce să facem cu el, dar până la urmă ne-am descurcat. Am avut emoții, eu furtuni hormonale, îl verificam să vedem dacă respiră când dormea, dar până la urmă ne-am dat seama că nu se întâmplă nimic și a fost ok. Toate trec și toate sunt normale.

S-a schimbat mult relația ta cu Andrei, de când ați devenit părinți? Ce ați descoperit nou despre voi, de când sunteți mama și tata?

Am descoperit cât de multă răbdare avem, cât de important este să fim calmi și relaxați în preajma lui, chiar dacă nu ne-a ieșit mereu, și cât de important este să ne acordăm timp și pentru relație. E firesc ca ea să fie în planul doi acum, dar noi încercăm, atât cât putem, să facem și lucruri împreună. Doar noi. Să găsim echilibrul.

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Ai spus, cu mai multe ocazii, că Andrei e un tătic foarte implicat. Cum te-a surprins soțul tău în rolul de tată?

Nu m-a surprins sincer. Știam că va fi foarte implicat și a fost exact așa cum mi-am imaginat. Andrei se ocupă de el la fel ca și mine, știe să-i facă absolut tot și eu sunt foarte relaxată atunci când Matei e doar cu el.

Conflictele sunt inevitabile în orice cuplu, voi cum le faceți față și cum gestionați momentele în care părerile sau dorințele voastre nu coincid?

Sunt absolut normale, mai ales atunci când lipsa somnului își spune cuvântul. Dar le gestionăm rapid și nu le extrapolăm. Știm când suntem obosiți și ne pierdem răbdarea, facem pauză și o luăm de la capăt. Primele luni au fost mai dificile, pentru că eram nedormiți, și puțin speriați, dar apoi lucrurile s-au reglat.

Băiețelul vostru are două prenume și două nume – Matei Nicolae Alexandru Brezoianu. Cât de greu v-a fost să vă hotărâți și cum ați ales?

Eu nu mi-am schimbat numele la căsătorie și am vrut ca el să aibă ambele nume de familie. Pentru prenume am convenit Matei, dar Andrei și-a dorit mult să-i punem și Nicolae. Și așa a rămas.

Ai fost întrebată despre alăptare, pe Instagram, și ai răspuns deschis că nu ai alăptat, explicând de ce. Ai avut și o replică pentru cei care s-au grăbit să te judece. Ne poți povesti ce s-a întâmplat? Multe femei se confruntă cu aceeași problemă

Da. Știu că se pune foarte multă presiune pe femei în legătură cu alăptarea. Dacă ești mai vulnerabilă, poți chiar să cazi în depresie dacă nu poți alăpta sau dacă pur și simplu nu te regăsești în asta. Psihicul mamei e mai important cred eu. Am preferat varianta asta, și psihicul intact, decât alăptat cu plâns și dureri. Am făcut furia laptelui, aveam dureri și am preferat să mă opresc.

Părinții tăi s-au mutat în București special pentru a te ajuta cu bebelușul. Cum ai făcut față oboselii din primele luni de după naștere și cum sunteți acum, șase luni mai târziu?

Așa este. M-au ajutat și mă ajuta enorm. La fel ca și părinții lui Andrei. Am fost norocoși și ne-am putut bucura rapid de o ieșire în oraș sau câteva ore de somn în plus. Am trecut de colici, însă acum se trezește la 6 jumate și asta ne cam zăpăcește, dar per total nu se mai trezește așa de des și nopțile sunt mai liniștite.

Iei în considerare, pe viitor, și o bonă pentru Matei sau plănuiți să vă bazați exclusiv pe ajutorul bunicilor?

Nu iau în considerare această variantă atâta timp cât bunicii sunt în putere și foarte dedicați. Îl iubesc foarte mult și prefer oricând ajutorul lor.

Urmează o nouă etapă în viețile voastre de proaspeți părinți – diversificarea. Ați început-o deja? Care sunt reacțiile lui Matei?

La început nu era foarte interesat de acest aspect, acum a început să mănânce și să fie mai curios. Toată lumea mi-a spus să am răbdare, că este normal și e o etapă care necesită multă blândețe. Nu trebuie să cedezi sau să fii dezamăgită, mai ales dacă vezi alți copii care fac altfel. Fiecare are ritmul lui și noi avem răbdare cu el.

Simți presiunea de a reveni rapid la “viața de dinainte” după naștere, mai ales prin prisma profesiei tale? Cum o gestionezi?

Nu cred că e presiune în adevăratul sens al cuvântului. A fost și o alegere personală. E foarte important să revii cât mai repede mai ales pentru psihicul tău. Și sigur că în meseria mea o dispariție de doi ani nu cred că ar fi fost chiar benefică. Însă dacă nu aș fi avut ajutor cu siguranță că aș fi optat să rămân cu el. El este cel mai important. Dacă am avut această posibilitate, am preferat să mă întorc, dar cu moderație. Nu exagerez cu plecatul de acasă și mă întorc mereu cât de repede pot.

Cum reușești să te împarți între viața profesională și rolul de mamă? Cum arată acum o zi din viața ta?

Încerc să nu lipsesc foarte mult de acasă. Nu plec momentan în turnee, departe, dacă nu mă pot întoarce în aceeași seară, și imediat după ce termin ce am de făcut vin repede la el. Practic lipsesc doar câteva ore. Nu accept toate proiectele, sunt selectivă tocmai pentru a exista un echilibru. Și momentan mă descurc destul de ok. Deși, chiar dacă plec 4 ore, tot mi se face dor de el și abia aștept să-l văd. De multe ori oamenii tind să te judece, am observat, pentru faptul că îți dorești să te întorci la ceea ce faci, dar eu cred că fiecare mamă știe singură cât poate și cum să-și gestioneze timpul ca să le fie bine și ei, și bebelușului.

Dacă ai putea descrie într-un singur cuvânt această perioadă a vieții tale, care ar fi acela și de ce?

Iubire. Oricât de obositor ar fi, am sufletul plin de iubire și nimic nu se compară cu momentele în care îl văd zâmbind sau îi aud râsul.

“Datorită ei, anul acesta suntem trei”, a scris soțul tău, la descrierea unei poze pe Instagram. Tu i-ai răspuns imediat că așa veți rămâne, iar el a plusat cu “anul acesta”. Vă gândiți, pe viitor, să extindeți familia? Ți-ai dori un frate sau o soră pentru Matei, mai ales că tu ai crescut cu o soră mai mare?

Momentan e mult prea devreme să mă gândesc la asta, de abia mă dezmeticesc și învăț să fiu mamă, deci nu iau în calcul deocamdată varianta asta. Plus că am născut prin cezariană și nu aș putea să fac chiar așa de repede. Dar nu știi niciodată unde te duce viața.

Ce ți-ar plăcea să moștenească Matei de la tine și de la Andrei?

Păi de la mine a moștenit deja ochii albaștri, iar de la Andrei bucuria și veselia. Mi-ar plăcea să aibă a ureche muzicală, sau chiar voce, și să fie iubitor de natură și de aventuri, așa cum este Andrei.

Cum ai reacționat când celebra bucătăreasă Gina Bradea s-a oferit să îți boteze copilul?

Hahaha. M-am bucurat că este atât de deschisă, deși noi nu ne cunoaștem personal. E foarte tare doamna Gina Bradea și îi urmăresc rețetele, dar totuși nașii sunt cei de la cununia noastră, care sunt și prietenii noștri buni.

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Nunta voastră a fost mai degrabă o petrecere alături de prietenii apropiați și de familie. Despre botezul lui Matei ce poți să ne povestești?

Cred că botezul nu este neapărat despre lume multă și muzică tare, ci mai degrabă ceva intim, doar cu părinții și nașii. Semnificația spirituală e mult mai importantă decât o petrecere cu fast.

Marian Capet, bunul tău prieten, s-a împrietenit deja cu Matei? L-ai lăsa “bonă” pentru o zi, crezi că s-ar descurca?

S-au întâlnit de câteva ori și îi trimit mereu poze, însă nu au petrecut prea mult timp împreună, pentru că și el muncește destul de mult și nu prea am avut timp să ne vedem. Dar vorbim des. Nu cred că l-aș lăsa bonă momentan, dar când Matei o să se facă mai mare o să-l duc la salon și o să-l las acolo să îi facă capul calendar. 

Suntem la început de vară, ați planificat deja prima vacanță cu bebe?

Prima vacanță a fost deja de Paște, însă acum plănuim să îl ducem la mare. Momentan aici la noi, la Vama Veche, unde am stat foarte mult și vara trecută, pentru că deocamdată nu sunt pregătită sa călătoresc cu el cu avionul. Așa că începem ușor, doar aici în țară.

Interviu publicat în primul număr al revistei Baby Unica, iunie 2026.

Fotografii: Marius Bărăgan
Stilist: Alexandra Calafeteanu
Asistent stilist: Diana Enea
Make-up: Denisa Matei
Hair: Adrian Trif
Locație: Studio Baragan
Ținute: V:PM, Nissa, Next, Miau by Clara Rotescu, vintagelady.ro

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Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
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Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
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Substanța injectată la RMN poate rămâne ani întregi în organism și ar putea forma particule toxice în prezența unui compus din alimente
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