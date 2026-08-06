Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, decizie neașteptată cu privire la nuntă. „Nu îmi mai pun eu voal!” Ce se întâmplă în viața celor doi

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Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au luat o decizie neașteptată, dar plină de semnificație pentru viitorul lor cuplu: amânarea petrecerii de nuntă. Deși cei doi au făcut deja pasul oficial și au oficiat cununia civilă în luna octombrie a anului trecut, visul de a îmbrăca rochia de mireasă și de a sărbători alături de cei dragi a fost pus temporar în așteptare.

În spatele acestei hotărâri nu se află neînțelegeri între parteneri, ci o suferință adâncă pe care vedeta o poartă în suflet legată de familia sa.

Un vis de familie pus pe pauză

Pentru Adriana Bahmuțeanu, petrecerea de nuntă ar fi trebuit să fie un moment de bucurie deplină, trăit alături de cei mai importanți oameni din viața ei. Situația tensionată și lipsa de comunicare cu cei doi fii ai săi, Eduard și Maximus, au determinat-o însă să reevalueze prioritățile acestei zile speciale. În ciuda eforturilor făcute și a deciziilor judecătorești care îi permit să își vadă copiii, distanța dintre ei rămâne o rană deschisă.

Vedeta a explicat cu sinceritate motivul pentru care nu își dorește o petrecere restrânsă sau lipsită de prezența băieților ei.

„Am tot zis să facem nuntă, dar mi-aș dori să vină toți cei 3 băieți pe care îi avem, copiii mei să vină la nuntă. Deocamdată, pentru că este situația aceasta, cu siguranță nu vor veni. Și vreau să am și eu satisfacția asta că atunci când voi fi mireasă, adică petrecerea, că asta vrem să facem. Nu îmi mai pun eu voal… la acea petrecere mi-aș dori să fie și copiii mei” – a declarat ea în Online Story by Cornelia Ionescu, potrivit wowbiz.ro.

Solidaritate în cuplu și sprijin necondiționat

Decizia de a amâna evenimentul a fost luată de comun acord, George Restivan dând dovadă de o înțelegere profundă față de durerea parteneri sale. Acesta a fost ferm în privința faptului că o sărbătoare de o asemenea magnitudine trebuie să includă în mod egal copiii amândurora, refuzând ideea de a celebra fără ca familia să fie completă.

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Partenerul Adrianei a subliniat la rândul său această alegere: „Eu nu m-aș simți bine să știu că numai fiul meu va fi acolo”.

O relație consolidată de provocări

Deși trec printr-o perioadă încărcată din punct de vedere emoțional, cei doi parteneri demonstrează că provocările nu fac altceva decât să le unească și mai mult drumurile. Echilibrul și sprijinul reciproc au devenit pilonii pe care își construiesc fiecare zi, reușind să depășească împreună momentele delicate.

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit cât de importantă este dinamica dintre ei în aceste clipe dificile: „Ne echilibrăm unul pe altul. Eu îi ofer liniștea de care are nevoie. Dacă eram amândoi la fel era mai nasol. Ne tragem unul pe altul înapoi când vine vorba cine e mai puternic în caracter”.

Foto – Facebook

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