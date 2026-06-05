Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre moartea lui Silviu Prigoană: „A murit sărac și vai de capul lui”

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Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre moartea lui Silviu Prigoană și despre situația privind averea lui, pe care se luptă acum cei doi frați majori. Iată ce spune fosta soție a regretatului afacerist.

Adriana Bahmuțeanu, despre moartea lui Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri despre ultimii ani din viața fostului soț, Silviu Prigoană. La un an și jumătate de la moartea omului de afaceri, vedeta încă se luptă pentru a avea o relație cu cei doi fii ai săi, care au anunțat-o că vor să rămână cu frații lor mai mari.

Bahmuțeanu a fost invitată în cadrul emisiunii „Online Story”, unde a vorbit despre faptul că i-a spus fostului soț, înainte să moară, că ar trebui să lămurească lucrurile privind averea, ca să nu fie neînțelegeri după moartea lui.

Ea a mărturisit că Prigoană nu și-ar fi dorit niciodată ca cei patru băieți ai lui să se lupte pentru bani.

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„Asta e o dovadă certă a faptului că frații majori nu doresc decât să pună laba pe ce a mai rămas din averea lui Silviu Prigoană, că n-a rămas mult. Prigoană a murit sărac. Prigoană a murit de inimă rea, a murit vai de capul lui. Și nu cred că și-ar fi dorit vreodată ca băieții lui să se certe pe avere.

Eu am încercat să vorbesc cu el în ultimii 10 ani ai lui de viață cât am putut eu de mult. Nu am reușit. Prin avocați, prin prieteni, prin toată lumea. Am încercat să îl fac în așa fel încât să stau cu el la aceeași masă jumătate de oră. Nu știu de ce nu a făcut un testament. Îmi pare rău. Nici n-a apucat să mai spună în presă”, a declarat Bahmuțeanu.

Cât costă casa în care a locuit Silviu Prigoană

Casa în care Silviu Prigoană a locuit a fost evaluată la 3,5 milioane de euro, o sumă considerabilă.

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Aceasta ar fi și miza pe care, spune Adriana Bahmuțeanu, se luptă cei doi copii majori.

„Eu aștept ca până la urmă se vor maturiza, ei vor dori probabil să aibă copii. Sunt dispusă să îi aștept, să cresc nepoții așa cum îmi doresc. Sunt convinsă că până la urmă se va rezolva problema asta, dar mai greu. Noi am încercat și cu discuția asta cu vila, pentru că este o vilă foarte scumpă, foarte greu de luat de cineva.

Este evaluată la 3,5 milioane de euro și au fost licitații, dar nu s-a prezentat nimeni. Din banii ăștia, banca trebuie să își ia 1 milion. Prigoană avea 1 milion de euro credite la bancă”, a explicat Adriana Bahmuțeanu.

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