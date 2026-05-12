Casa lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație. Prețul de pornire este jumătate din valoarea estimată a vilei

Casa lui Silviu Prigoană a fost scoasă la licitație la jumătate din valoarea sa estimată, pe fondul neînțelegerilor legate de moștenire.

Casa lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație

Disputa pentru moștenirea lui Silviu Prigoană continuă să frământe familia afaceristului, la aproape doi ani de la decesul său tragic, survenit în noiembrie 2024.

Evaluată la impresionanta sumă de 5 milioane de euro, vila lui Silviu Prigoană a fost scoasă la licitație publică pentru doar 2,571 milioane de euro, informează Cancan.ro. Reducerea drastică a prețului de pornire atrage atenția asupra dificultăților financiare moștenite de familia antreprenorului, care se confruntă acum nu doar cu un dosar de succesiune complicat, ci și cu executarea silită a unor datorii rămase active din 2012.

Proprietatea situată pe strada Labirint se remarcă printr-un teren generos de 800 mp și o construcție sofisticată, cu multiple niveluri, subsoluri, mansardă, terasă și anexă. Conform anunțului oficial al licitației, imobilul va fi vândut prin trei strigări succesive, cu posibilitatea supralicitării. Dacă nu se obține prețul de pornire, vânzarea se va putea efectua chiar și la 30% din valoarea estimată inițial, cu condiția să existe cel puțin doi licitatori.

Familia Prigoană: între instanțe și acuzații

Dincolo de procedura de executare, moștenitorii lui Silviu Prigoană sunt implicați într-un adevărat maraton juridic. Adriana Bahmuțeanu, fosta soție, luptă deopotrivă pentru custodia copiilor săi și pentru recunoașterea drepturilor asupra averii, în timp ce Honorius Prigoană, fiul vitreg, este acuzat că încearcă să împiedice deschiderea succesiunii.

Avocata Adrianei Bahmuțeanu nu a ezitat să critice intențiile lui Honorius într-o intervenție televizată: „Pe ei nu-i interesează niciun fel de tutelă, nu îi interesează nimic, îi interesează doar să amâne și să facă în așa fel încât minorii să nu deschidă succesiunea, dovedindu-se interesul strict material pe care îl are Honorius Prigoană. Nu au niciun argument real. Toate așa-zisele argumente se bazează pe situațiile de dinaintea decesului lui Silviu Prigoană”.

În timpul vieții, Silviu Prigoană se mândrea cu faptul că a construit o avere solidă, capabilă să asigure un viitor liniștit pentru cei patru copii ai săi. Totuși, lipsa unui testament clar și moartea sa neașteptată au lăsat loc pentru incertitudini, dispute și procese. „Jihadul financiar”, cum este numit de unii apropiați, scoate la lumină o altă față a succesului: datoriile, complicate și greu de gestionat.

Foto: Capturi Antena Stars

