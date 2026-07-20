Adriana Bahmuțeanu a venit cu Poliția la casa lui Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și răposatul ei soț, Silviu Prigoană, continuă, chiar și după ce acesta a murit. Vedeta încearcă să ia legătura cu cei doi băieți ai săi, dar fără succes. Weekendul trecut, Bahmuțeanu a a ajuns acasă la Silviu Prigoană cu Poliția. Iată ce s-a întâmplat.

Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fostul soț răposat continuă

Adriana Bahmuțeanu continuă să se lupte pentru a își vedea copii. Weekendul trecut, vedeta avea program de vizită, dar când a ajuns la casa lui Silviu Prigoană ca să își ia fiul, nu a răspuns nimeni. Bruneta a sunat la poliție și a chemat oamenii legii la casa răposatului ei soț.

Vedeta se luptă pentru copii încă de când a murit Silviu Prigoană. Ea a primit dreptul să îi vadă după un program bine stabilit, care însă se pare că nu este respectat.

Ea avea program de vizită cu fiul ei, așa că de dimineață s-a prezentat la casa lui Prigoană ca să își ia fiul. Spre surprinderea ei, nimeni nu a răspuns, așa că a chemat Poliția.

„Sunt la casa decedatului Silviu Prigoană, tocmai au plecat domnii de la DGASPC și echipajele de poliție. Astăzi am avut program de vizită cu minorul, a trebuit să vin să îl preiau de aici la ora 10:00. Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu merge la CEDO pentru drepturile fiului ei. Jurnalista acuză autoritățile de injustiție: „Și-au bătut joc de mine”

Acești frați vitregi nu mai dau niciun semn de viață, iar eu nu știu ce se întâmplă acum cu copilul meu, dacă e în regulă, dacă e în viață, dacă totul este ok. Ce pot să vă spun e că astfel de cazuri se întâmplă foarte des în România. Sunt părinți care stau și zgârie la poartă, așa cum stau și eu acum la poarta decedatului ca să îmi văd copilul, când în mod normal ar fi trebuit ca autoritățile statului să mă ajute, să mă sprijine și să prevină separarea copilului de familie”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în mediul online.

Acuzații la adresa autorităților

Adriana Bahmuțeanu spune că sunt doi ani de când tot încearcă să își câștige drepturile părintești, însă autoritățile nu o ajută deloc în acest sens.

„Eu acum sunt părintele supraviețuitor și mă lupt de doi ani de zile să-mi obțin drepturile. Un minor care nu are capacitatea deplină de exercițiu, nu poate distinge între bine și rău, e ținut aici în acest imobil într-o stare de aservire, ca un ostatic și influențat, manipulat să își urască propriul părinte, adică pe mine.

Citește și: George Restivan a trecut pragul medicului estetician. Ce intervenție estetică și-a făcut soțul Adrianei Bahmuțeanu

La fel ca mine, în situația mea, sunt peste 200.000 de părinți, înstrăinați de proprii copii, cărora nu li se respectă drepturile. Avem legi, nu se respectă absolut nimic și din păcate nici dosarele penale nu merg mai departe, pentru că procurorii le închid. De ce nu luați măsuri, de ce nu aplicați legea?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu

Urmărește-ne pe Google News