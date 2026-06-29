Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre ultimii ani din viața lui Silviu Prigoană. „A murit de inimă rea și a murit vai de capul lui!” Ce spune despre averea regretatului om de afaceri

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La mai bine de un an de la moartea regretatului om de afaceri Silviu Prigoană, apele sunt departe de a se liniști în familia sa. Invitată în cadrul emisiunii „Online by Cornelia Ionescu”, Adriana Bahmuțeanu a rupt tăcerea și a lansat o serie de afirmații extrem de dure la adresa fiilor mai mari ai fostului ei soț.

Jurnalista a vorbit deschis despre starea financiară reală în care s-ar fi aflat afaceristul înainte de a-și pierde viața, dar și despre războiul mocnit care a izbucnit între moștenitori din cauza lipsei unui testament clar.

Un război pe o avere care ar fi dispărut

Adriana Bahmuțeanu susține că imaginea de miliardar prosper pe care Silviu Prigoană o afișa în spațiul public nu mai corespundea deloc cu realitatea din ultimii săi ani de viață. Vedeta este convinsă că problemele și supărările financiare i-au șubrezit definitiv sănătatea fostului afacerist, iar acum copiii cei mari încearcă să salveze ce se mai poate dintr-un imperiu aflat în declin.

„Și de fapt asta e dovada certă a faptului că frații majori nu doresc decât să pună laba pe ce a mai rămas din averea lui Silviu Prigoană, că n-a mai rămas mult. Prigoană a murit sărac. Prigoană a murit de inimă rea și a murit vai de capul lui. Da. Și nu cred că și-ar fi dorit vreodată ca băieții lui să se certe pe avere”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în podcastul „Online by Cornelia Ionescu”.

Încercări disperate de reconciliere, refuzate timp de un deceniu

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că a anticipat haosul care se va instala după dispariția fostului ei soț. Tocmai din acest motiv, ea ar fi încercat în repetate rânduri să ajungă la o cale de mijloc cu Silviu Prigoană, apelând la toate cunoștințele comune și la avocați pentru a-l convinge să își pună actele în regulă, însă orgoliul acestuia a împiedicat orice dialog salvator.

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„Eu am încercat să vorbesc cu el în ultimii 10 ani ai lui de viață cât am putut eu de mult. N-am reușit. Prin avocați, prin prieteni, prin toată lumea. Am încercat să-l fac în așa fel încât să stau cu el la aceeași masă o jumătate de oră”, a mărturisit jurnalista, profund regretând că demersurile sale au rămas fără niciun rezultat.

Misterul lipsei unui testament și dorința arzătoare a vedetei

Întrebarea care stă pe buzele tuturor rămâne legată de motivul pentru care un om de afaceri atât de calculat a lăsat în urmă o situație juridică atât de complicată pentru cei patru copii ai săi. Bahmuțeanu recunoaște că nu înțelege ce a fost în mintea fostului partener de viață, dar speră ca bunurile rămase să fie lichidate cât mai curând pentru ca și copiii ei să își primească drepturile cuvenite.

„Nu știu de ce a făcut-o. Îmi pare rău. Nici n-a apucat să mai spună în presă. Habar nu am care a fost gândirea lui. Probabil până la urmă vom afla, dar eu îți spun cinstit, mi-aș dori să scoată, să vândă cât mai repede casa aia, pentru că în felul acela se trezesc și copiii mei”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.

Foto – Facebook / Instagram

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