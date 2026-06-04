Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri tulburătoare despre fiii săi: „Am descoperit rețeaua de influență din spatele înstrăinării copiilor de mine!”

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Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă dificlă pe plan personal, la un an și jumătate de la decesul fostului său soț, Silviu Prigoană. Jurnalista a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre drama cumplită pe care o trăiește, dezvăluind că este complet separată de fiii săi.

În ciuda numeroaselor demersuri legale făcute în instanță pentru a obține un program oficial de vizită, jurnalista se lovește de un zid de tăcere și de refuzuri, situație care i-a transformat fiecare zi într-o adevărată suferință.

Invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Adriana Bahmuțeanu a făcut mărturisiri tulburătoare despre ruptura totală dintre ea și băieți. Aceasta a explicat că nu mai există niciun fel de comunicare, nici măcar prin intermediul telefonului, iar puținele momente în care și-a văzut copiii au fost strict legate de procesele aflate în desfășurare.

Durerea unei mame complet izolate de copii

Ruptura dintre vedetă și fiii săi s-a adâncit iremediabil după moartea fostului politician și om de afaceri. Adriana Bahmuțeanu a descris situația actuală ca fiind o luptă epuizantă și extrem de dureroasă pentru sufletul ei, recunoscând că se simte neputincioasă în fața contextului actual.



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„Nu mi-am văzut copiii de când a murit taică-su, de un an și jumătate. I-am văzut puțin și în niște contexte judiciare și nu am reușit să reluăm legătura și mă doare sufletul”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în timpul interviului, citată de wowbiz.ro.

Acuzații de manipulare și interese financiare din umbră

Cea mai explozivă parte a declarațiilor sale vizează motivele ascunse din spatele acestei înstrăinări radicale. Vedeta este ferm convinsă că băieții sunt influențați negativ de o întreagă structură de persoane care au interese clare în a-i ține departe de ea. Deși a refuzat pentru moment să dea nume concrete sau să ofere detalii specifice, jurnalista a lăsat să se înțeleagă că a descifrat întreaga schemă din spatele acestui conflict major.

„Sunt convinsă că până la urmă se va rezolva problema asta, dar mai greu. Mă lupt cu un sistem corupt. Și da, știu cine e în spatele lor, știu ce interese sunt, dar nu vreau să spun. Toate la timpul potrivit. Am descoperit și rețeaua de influență care se află în spatele înstrăinării copiilor de mine și știu cine are interese financiare. Toate la timpul lor”, a completat vedeta, transmițând un avertisment subtil celor pe care îi consideră vinovați.

Deși procesul este unul de lungă durată, extrem de lent și consumator de energie, Adriana Bahmuțeanu nu își pierde speranța că adevărul va ieși la iveală și că va reuși să își strângă din nou copiii în brațe în condiții normale.

Foto – Facebook

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