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Alessandra Stoicescu a filmat un podcast în metroul din București. Primul invitat a fost Marius Manole

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.  Actualizat 17.07.2026, 14:58
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Alessandra Stoicescu este gazda primului podcast filmat în metroul bucureștean. Este vorba despre un vagon în care prezentatoarea stă de vorbă cu invitații săi. Iată cum arată primul episod.

Marius Manole, invitatul Sandrei Stoicescu în podcastul din metrou

Observator lansează podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu, primul podcast filmat în metrou. Prezentatoarea sună la ușa invitatului și îl ia cu mașina. Începe șirul de întrebări rapide, apoi coboară împreună la metrou. În vagon, printre oameni care se duc la muncă sau se întorc, începe discuția reală. 

Alessandra Stoicescu, Sergiu Constantinescu și fiica lor, SaraIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

„Cel mai onest lucru pe care îl poți obține de la un om e prima lui reacție, înainte să apuce să-și construiască răspunsul. De asta îl iau de acasă și îl duc la metrou: pe drum întreb, în vagon ascult. Am învățat că, atunci când stai lângă un om și nu în fața lui, începe să vorbească altfel. 

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Iar metroul e poate cel mai sincer loc din București: te clatină, te grăbește, nu-ți dă timp să te aranjezi. În metrou nu ai lumină care să te avantajeze, nici regie care să te salveze”, spune Alessandra Stoicescu.

Marius Manole, primul invitat

Sandra Stoicescu a ales să îl aibă ca invitat pe Marius Manole, un om care și-a petrecut viața pe scenă, în fața oamenilor, dar despre care se știu prea puține lucruri.

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Cei doi discută despre carieră, viața personală, singurătate, frici și provocările din afara scenei. Actorul spune că, deși pe scenă se simte în largul lui, în viața de zi cu zi se bazează mult pe cei din jur și recunoaște că nici măcar nu își plătește singur facturile. Podcastul poate fi urmărit pe Observatornews.ro, AntenaPLAY și pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.

Marius Manole a povestit în trecut că a avut probleme de sănătate și chiar că a fost luat cu ambulanța de la teatru. El a abordat subiecte delicate din viața personală și a vorbit în trecut despre volumul de muncă enorm de la teatru.

„Nu vreți să știți. Să vă spun că acum două zile am jucat la Târgu Mureș, am luat o mașină, m-am dus la Cluj, am dormit patru ore, m-am trezit la 4.00, am luat avionul și m-am dus la București la radio unde am înregistrat o piesă la ora 9.00. La 13.00 am plecat la o repetiție până la 16.00, apoi m-am dus la Teatrul Național pentru Opera de trei parale care s-a terminat la 22.30 apoi am plecat la alte repetiții cu colegii mei Medeea Marinescu și Șerban Pavlu și am stat până la 3.00”, povestea actorul în urmă cu un an.

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