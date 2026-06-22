Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu aniversează 13 ani de căsnicie. Imagini rare de la cununia lor civilă din 2013: „La mulți ani nouă!”

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Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, au aniversat 13 ani de căsnicie. Cu această ocazie, prezentatoarea de la Antena 1 a publicat în mediul online fotografii rare de la cununia lor civilă. Cum a început povestea de dragoste dintre ei.
Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, care preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, au făcut o excepție cu ocazia aniversării a 13 ani de mariaj. Jurnalista a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii de la cununia lor civilă, alături de un mesaj scurt: „De 13 ani, tot așa. La mulți ani nouă!”.
Povestea lor de iubire a început la locul de muncă. Alessandra și Sergiu s-au cunoscut în cadrul trustului Intact, unde au fost colegi de muncă înainte ca între ei să apară sentimente. Relația de prietenie s-a transformat treptat într-o frumoasă poveste de dragoste, iar în 2013 cei doi și-au unit destinele. Nașii lor au fost Gabriela Firea și Florentin Pandele.
Jurnalista a dezvăluit în trecut că Sergiu a cucerit-o cu gesturi romantice și că secretul relației lor este umorul și încrederea pe care o au unul în celălalt. „Secretul căsniciei noastre perfecte: încrederea, zâmbetul, umorul și plimbatul în ploaie. Și dragostea, desigur. Numai noi știm ce facem ca să nu intervină monotonia, asta rămâne secret. Cu buchete de flori m-a cucerit. Cu zâmbete, dragoste și, da, florile sunt rețeta care nu dă greș niciodată. Știe să facă niște buchete absolut superbe. Cu asta m-a cucerit de la început”, mărturisea Alessandra în trecut, conform Cancan.ro.
Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au o fetiță împreună. Sara Maria, care va împlini 7 ani pe 29 iulie 2026. Vedeta TV a devenit mamă pentru prima oară la 43 de ani, pe 29 iulie 2019, și a considerat venirea pe lume a Sarei o adevărată minune. Sergiu mai are o fiică, Bianca, în vârstă de 29 de ani, dintr-o fostă relație, cu care jurnalista are o relație apropiată.