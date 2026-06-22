Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu aniversează 13 ani de căsnicie. Imagini rare de la cununia lor civilă din 2013: „La mulți ani nouă!”

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Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, au aniversat 13 ani de căsnicie. Cu această ocazie, prezentatoarea de la Antena 1 a publicat în mediul online fotografii rare de la cununia lor civilă. Cum a început povestea de dragoste dintre ei.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu aniversează 13 ani de căsnicie

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, care preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, au făcut o excepție cu ocazia aniversării a 13 ani de mariaj. Jurnalista a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii de la cununia lor civilă, alături de un mesaj scurt: „De 13 ani, tot așa. La mulți ani nouă!”.

Povestea lor de iubire a început la locul de muncă. Alessandra și Sergiu s-au cunoscut în cadrul trustului Intact, unde au fost colegi de muncă înainte ca între ei să apară sentimente. Relația de prietenie s-a transformat treptat într-o frumoasă poveste de dragoste, iar în 2013 cei doi și-au unit destinele. Nașii lor au fost Gabriela Firea și Florentin Pandele.

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Secretul relației lor

Jurnalista a dezvăluit în trecut că Sergiu a cucerit-o cu gesturi romantice și că secretul relației lor este umorul și încrederea pe care o au unul în celălalt. „Secretul căsniciei noastre perfecte: încrederea, zâmbetul, umorul și plimbatul în ploaie. Și dragostea, desigur. Numai noi știm ce facem ca să nu intervină monotonia, asta rămâne secret. Cu buchete de flori m-a cucerit. Cu zâmbete, dragoste și, da, florile sunt rețeta care nu dă greș niciodată. Știe să facă niște buchete absolut superbe. Cu asta m-a cucerit de la început”, mărturisea Alessandra în trecut, conform Cancan.ro.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au o fetiță împreună. Sara Maria, care va împlini 7 ani pe 29 iulie 2026. Vedeta TV a devenit mamă pentru prima oară la 43 de ani, pe 29 iulie 2019, și a considerat venirea pe lume a Sarei o adevărată minune. Sergiu mai are o fiică, Bianca, în vârstă de 29 de ani, dintr-o fostă relație, cu care jurnalista are o relație apropiată.

Foto: Instagram

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