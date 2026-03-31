Laura Cosoi a aflat dacă va avea fetiță sau băiețel. Cosmin Curticăpean a dat-o de gol

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil al familiei, însă au preferat să țină secretul sexul bebelușului. Totuși, soțul artistei a fost cel care s-a dat de gol, fără să vrea, despre cel mai nou membru al familiei.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul copilului

Laura Cosoi este mamă a patru fetițe și este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Ea a preferat să țină secret sexul celui de-al cincilea copil, însă soțul ei a dat-o de gol fără să vrea.

Cosmin a menționat că încă o fetiță se va naște în familia lor.

„Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta.”

El a fost invitat într-un episod al pocadstului „Bridgecast”, la o discuție despre influența Inteligenței Artificiale. Totul s-a petrecut la minutul 19:00, când discuția curgea lin, iar soțul Laurei Cosoi a scăpat porumbelul.

Fără să își dea seama, Cosmin a vorbit despre faptul că el și soția lui urmează să devină părinții unei fetițe.

Este mândru de soția lui

El a vorbit despre viața personală și despre tehnologie, dar și despre cum își educă copiii. Cosmin este un soț implicat în creșterea celor patru fetițe și a impus reguli clare cu privire la tehnologie în casă.

Mai mult, Cosmin Curticăpean a vorbit despre problemele din România legate de dependența copiilor de tehnologie, aducând în discuție inițiativa Laurei Cosoi.

„Soția mea are o inițiativă socială, în care a creat un ONG cu niște colege, care se numește Eu te iubesc. A plecat totul de la o comunitate de social media care se numește „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, cu câteva sute de mii de mămici și nu numai. Și au comandat niște studii: un studiu făcut de CURS care a identificat foarte clar, la nivel de România, că în realitate adicțiile de tehnologie în rândul adolescenților și copiilor sunt mai periculoase și cu impact mult mai mare decât inclusiv adicțiile de tip biochimic, haluginogene, droguri ș.a.m.d.

Deci este o situație îngrijorătoare. Dincolo de asta, a fost făcut un studiu făcut de A.S.E. împreună cu O.N.G.-ul „Eu te iubesc” și unde s-a determinat inclusiv impactul economic negativ de 1,3 miliarde de euro pe care îl generează adicțiile astea.”

