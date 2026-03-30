Laura Cosoi, mai sexy ca niciodată. Cum a apărut vedeta, gravidă în 6 luni

Laura Cosoi a fost întotdeauna o femeie frumoasă și cu o silueta impecabilă. Prezentatoarea Tv este însărcinată în luna a șasea, cu cel de-al cincilea copil. Cu toate acestea, ea a demonstrat că a fi sexy este o stare de spirit și s-a fotografiat într-o ipostază surprinzătoare. Fanii ei au rămas profund impresionați.
Laura Cosoi este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Actrița se bucură de un succes real pe toate planurile, iar acum, prezentatoarea se pregătește să aducă pe lume cel de-al cincilea copil.
Cu toate că este graviduță, actrița nu își uită latura sexy. Ea s-a postat îmbrăcată cu un body sexy, o pereche de dresuri cu model și un sacou.
”Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, evident, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta.