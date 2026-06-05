Imagini savuroase cu Laura Cosoi, la petrecerea pentru cea de-a cincea fetiță. Anca Țurcașiu și Adela Popescu s-au numărat printre invitate

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Laura Cosoi a decis să organizeze o petrecere de bun venit pentru cea de-a cincea fetiță care urmează să ajungă pe lume cât de curând. Vedeta și-a invitat prietenele pentru baby-shower-ul pe care l-a organizat cu mare atenție.

Laura Cosoi, radiantă la petrecerea de întâmpinare a celui de-al cincilea copil

Laura Cosoi a organizat o petrecere de întâmpinare a celei de-a cincea fetiță pe care urmează să o aducă pe lume în scurt timp.

Vedeta și-a invitat câteva prietene, printre care Adela Popescu, Anca Țurcașiu, Ada Condeescu și alte câteva prietene apropiate.

Vedeta se pregătește să nască al cincilea copil și arată ravisant cu puțin timp înainte de naștere. Deși a recunoscut că nu este adepta baby shower-urilor, actrița a spus că se bucură mult să își vadă prietenele și să petreacă timp cu ele, așa că a găsit o ocazie perfectă.

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„Nu sunt cea mai mare fană a baby shower-urilor, dar sunt o mare fană a întâlnirilor cu prietenele mele. Așa că, înainte să o întâmpinăm pe cea de-a cincea noastră fetiță, am reinventat puțin conceptul: mai puțin baby shower, mai mult women shower.

Mi-am dorit să marchez acest moment printr-o întâlnire autentică, alături de femeile care mi-au fost aproape în diferite etape ale vieții. Femei care m-au inspirat, m-au susținut, m-au făcut să râd și care, într-un fel sau altul, au contribuit la femeia care sunt astăzi. A fost o zi cu soare, prosecco, tacos, sushi chiar si pentru mine, povești, râsete și energie bună”, a scris Laura Cosoi, postând câteva imagini frumoase alături de bunele ei prietene.

Cuvinte de mulțumire pentru prietenele ei

Vedeta a vorbit și despre întâlnirea cu astroloaga Ilona Țopală, care le-a ajutat pe ea și prietenele ei să se reconecteze cu ele însele.

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Mai mult, actrița a avut doar cuvinte de apreciere cu privire la prietenele ei și la comunitatea impresionantă de femei din jurul ei, mai ales într-o perioadă în care urmează să aducă pe lume cea de-a cincea fetiță.

„Iar intalnirea cu astroloaga @ilonatopala , a fost atat de speciala…ne-a ghidat într-o experiență minunata, ajutându-ne să ne reconectăm cu noi înșine și să celebrăm femeia din fiecare dintre noi.

Poate că tocmai faptul că urmează să aduc pe lume cea de-a cincea mea fetiță m-a făcut să simt și mai puternic cât de importantă este comunitatea de femei din jurul meu.

Prietenele, femeile care îți sunt alături în momentele frumoase, dar și în cele grele. Spre final de seara, am realizat că această întâlnire nu a fost doar despre venirea pe lume a unui nou sufletel.

A fost despre prietenie, recunoștință și despre felul în care ne susținem una pe alta în toate etapele vieții. Iar asta merită sărbătorit”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

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