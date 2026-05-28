Laura Cosoi denunță presiunea socială asupra femeilor însărcinate. Actrița urmează să devină mamă pentru a cincea oară

Laura Cosoi, care va deveni curând mamă din nou, atrage atenția asupra presiunii sociale asupra femeilor însărcinate. Ea cere mai multă grijă și delicatețe în comentariile despre schimbările fizice.

Laura Cosoi, mesaj înainte să nască

Cu doar câteva săptămâni înainte de a aduce pe lume a cincea sa fiică, Laura Cosoi a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare, atrăgând atenția asupra presiunii sociale pe care o resimt femeile în timpul sarcinii. Actrița, care radiază de fericire alături de soțul său, Cosmin Curticăpean, și cele patru fetițe ale lor, a vorbit deschis despre impactul pe care comentariile necugetate îl pot avea asupra viitoarelor mame.

Laura Cosoi, deși trăiește o perioadă frumoasă, nu ezită să abordeze subiecte sensibile și să ridice semne de întrebare cu privire la prejudecățile culturale.

„Poate că nu realizăm cât de des vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public. Ca și cum transformările lor ar putea fi evaluate, comparate sau comentate liber. Dar fiecare sarcină este diferită. Fiecare corp poartă viața în felul lui. Și niciunul nu ar trebui măsurat în remarci despre «prea mult» sau «prea puțin»”, a scris actrița pe Instagram.

Actrița face apel la empatie și sensibilitate

Actrița, care a devenit un simbol al feminității și al echilibrului, a făcut apel la mai multă empatie și sensibilitate față de femeile însărcinate. Ea a explicat că, în această perioadă de transformări fizice și emoționale, chiar și cele mai mici observații despre aspectul fizic pot lăsa urme adânci.

„Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele”, a afirmat Laura Cosoi.

Aceasta a subliniat că în timpul sarcinii corpul unei femei trece printr-o transformare continuă și profundă, învățând să găzduiască o viață nouă. Însă acest proces poate aduce cu sine nesiguranțe și vulnerabilități, pe care comentariile legate de greutate sau dimensiuni le pot accentua.

„Pentru că, în lunile acestea, corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine”, a mai spus actrița.

În loc de întrebări intruzive sau remarci nepotrivite, Laura Cosoi încurajează oamenii să-și aleagă cu grijă cuvintele și să ofere suport moral viitoarelor mame.

„Poate că, uneori, cea mai mare formă de delicatețe este să alegem altceva decât observațiile despre aspect. Să întrebăm: «Cum te simți?» Să spunem: «Mă bucur pentru tine.» Sau, pur și simplu, să fim blânzi”, a subliniat actrița.

Laura Cosoi a făcut un apel la respect și empatie, subliniind că femeile însărcinate au nevoie mai degrabă să se simtă susținute și apreciate pentru forța și curajul lor, decât să fie judecate pentru schimbările fizice care vin odată cu maternitatea.

„Pentru că o femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată corpul ei. Trăiește deja, zi de zi, fiecare schimbare. Are nevoie, mai degrabă, să simtă că este privită cu respect, cu grijă și cu puțin mai multă empatie”, a adăugat ea, cu emoție și sinceritate.

Sursă foto: Instagram

