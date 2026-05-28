Irinel Columbeanu, aniversare de 69 de ani fără fiica lui, Irina. Ce mesaj i-a transmis tânăra: „Astăzi nu pot să fiu lângă tine”

Deși departe în America, Irina Columbeanu i-a transmis tatălui său un mesaj emoționant de ziua lui, mulțumindu-i pentru iubire, susținere și lecțiile care au ajutat-o să devină persoana de azi.

Irina Columbeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a tatălui, Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu, cândva unul dintre cei mai mai afaceriști ai României, și-a sărbătorit aniversarea de 69 de ani pe 27 mai, iar această ocazie a adus un moment emoționant între el și fiica sa, Irina. Deși separați de mii de kilometri, legătura lor rămâne puternică, iar mesajul transmis de Irina a fost o adevărată declarație de iubire și recunoștință.

Irina Columbeanu, care locuiește de mai mulți ani în Statele Unite, și-a exprimat aprecierea față de tatăl ei într-un mesaj plin de emoție. „La mulți ani tatălui meu! Dragă tati, chiar dacă astăzi nu pot să fiu lângă tine, mă bucur enorm de fiecare moment pe care îl petrecem împreună. Nu o să uit niciodată copilăria de vis pe care mi-ai oferit-o, toate sacrificiile, lecțiile și iubirea cu care m-ai crescut. Mereu ai fost și mereu vei fi eroul meu. Îți mulțumesc că ai fost mereu acolo pentru mine, că m-ai susținut și că m-ai învățat să am încredere în mine și să visez mare. O mare parte din persoana care sunt astăzi se datorează ție. Te iubesc mult și abia aștept să ne revedem”, a scris Irina.

Cine îl sprijină financiar pe Irinel Columbeanu

Viața lui Irinel Columbeanu a trecut prin schimbări majore. După ce și-a pierdut întreaga avere, Columbeanu locuiește într-un cămin de bătrâni din Ghermănești. Deși pensia nu îi acoperă costurile lunare de peste 4.500 de lei, fostul milionar primește sprijin din partea nașului său, Matei Miko, și ocazional de la Irina.

Ion Cassian, directorul căminului, a declarat pentru Click!: „Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura. Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă, în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa”.

