Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv

Irina Columbeanu a dezvăluit cum a decurs prima întâlnire dintre Irinel Columbeanu, tatăl ei biologic, și Mr. Pink, tatăl ei vitreg.

Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink

Invitată la Fresh by Unica, Irina Columbeanu (18 ani) a vorbit, printre multe altele, despre relația dintre tatăl ei biologic, fostul milionar Irinel Columbeanu, și tatăl ei vitreg, afaceristul Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink.

Irinel Columbeanu și Mr. Pink s-au întâlnit prima oară când Irina avea 9 ani, în America. „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America și Pink l-a făcut (pe Irinel Columbeanu – n.red.) să se simtă ca acasă și în America. Adică l-a cazat, am ieșit cu toții la cine, și cu Pink și cu tatăl meu. Mi-a plăcut foarte mult. Se înțeleg foarte bine și mereu îmi scrie: «Salută-l și pe Pink! Ce mai face?»”, a povestit Irina Columbeanu, la Fresh by Unica.

În ce relații au rămas Irinel Columbeanu și Monica Gabor, la 14 ani de la divorț

Și acum, Irinel Columbeanu și Mr. Pink se înțeleg foarte bine. Totodată, Irinel are o relație civilizată și cu mama Irinei, Monica Gabor, de care a divorțat în anul 2011. Ulterior, Monica l-a cunoscut pe Mr. Pink cu care s-a căsătorit în secret și alături de care a devenit, tot în secret, mamă pentru a doua oară. Monica și Mr. Pink au împreună un fiu, născut în 2024. La rândul lui, afaceristul mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

„Da, clar. Mereu. Încă vorbesc, trimit poze cu mine. Își urează «La mulți ani!», «Crăciun fericit!», din-astea. Se mai catch up (țin la curent – n.red.). Nu e niciun bad blood (resentiment – n.red.)”, a mai spus Irina Columbeanu, despre relația dintre părinții ei.

Irina Columbeanu va studia la New York

În această primăvară, Irina Columbeanu a fost admisă la Universitatea din New York, unde intenționează să studieze Medicina. Irina vrea să devină medic dermatolog sau chirurg.

