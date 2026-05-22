Cine este Max Korzh, cântărețul din Belarus care a făcut sold out pe Arena Națională. 39.000 de spectatori străini vin la București să îl vadă

Max Korzh este un tânăr cântăreț din Belarus, interpret hip-hop, compozitor și beatmaker. S-a născut pe 23 noiembrie 1988 și, cu toate că nu este cunoscut în România, a reușit să vândă toate biletele de pe Arena Națională, pentru concertul de pe 23 mai. Artistul a stabilit un record pentru un artist solo pe un stadion din București.

Cine este Max Korzh

Maksim Anatolyevich Korzh s-a născut în micul oraș Luninets. Părinții acestuia au observat devreme interesul lui pentru muzică și l-au înscris la lecții de pian.

La vârsta de 14 ani, Maxim a devenit pasionat de rapperii străini foarte populari în acea perioadă. Inspirat de muzica lor, a decis să își creeze propriul grup muzical. Visul s-a împlinit când avea 17 ani, însă formația, numită LunClan, nu a rezistat mult timp. Toate încercările ulterioare de a crea ceva similar au eșuat.

Apoi Max a decis să încerce să devină beatmaker, dar nu a avut prea mult succes în acest domeniu, așa că a început să interpreteze propriile piese pe negative create de el. Părinții îi susțineau pasiunea pentru muzică, însă se opuneau ferm ideii ca el să devină muzician sau cântăreț. Ei insistau ca Max să aleagă o profesie mai practică, care să îi asigure un venit bun în viitor.

Fără să vrea să se certe cu ei, tânărul a intrat la universitate și a studiat o perioadă acolo. Realizând că nu e drumul pe care vrea să îl urmeze, Max a renunțat la facultate și a decis să se dedice serios muzicii. Curând a fost chemat în armată, însă înainte de încorporare a reușit să înregistreze piesa „The Sky Will Help Us”.

În autobiografia sa, Max spune că această melodie a devenit punctul de plecare al carierei sale artistice. În timp ce își făcea serviciul militar, piesa postată pe internet a strâns sute de aprecieri și a început chiar să fie difuzată la posturile locale de radio.

În 2012, publicul a făcut cunoștință cu primul album al lui Max Korzh, intitulat „Animal World”. Melodiile erau adresate ascultătorilor de toate vârstele, însă toate aveau aceeași temă centrală: defectele și slăbiciunile care pot exista în orice persoană.

În același an, Max Korzh a semnat un contract cu Respect Production și a început să susțină activ turnee în Russia, Belarus și Europa. Tot atunci a lansat primul videoclip pentru piesa „Sky Will Help Us”, fiind nu doar interpret, ci și regizorul videoclipului. Debutul a fost un succes major. Ulterior, Max a devenit regizorul pentru jumătate dintre videoclipurile realizate pentru propriile sale melodii.

Recunoașterea publicului a venit rapid. În 2013 a lansat al doilea album. Lansarea a avut loc în prestigioasa sală Minsk-Arena, care poate găzdui peste 13.000 de persoane. Concertul lui Max a avut un succes uriaș, iar albumul a fost desemnat cel mai bun album al anului. Aproape fiecare melodie de pe el a devenit un hit.

Până în prezent, biografia artistică a cântărețului include cinci albume de studio.

Despre viața personală, rapperul preferă să vorbească foarte puțin. Cu toate acestea, fanii știu că idolul lor este căsătorit și fericit. Cu actuala sa soție, Tatiana, s-a cunoscut cu aproximativ patru ani înainte de căsătorie. Cei doi și-au oficializat relația în 2012, când au aflat că vor deveni părinți. Curând, familia a avut o fetiță pe nume Emilia. Tatăl fericit își alintă fiica „Mimi”.

A umplut Arena Națională

Max Korzh vine la București pentru un concert pe care îl va susține pe 23 mai pe Arena Națională. Evenimentul a fost sold out în mai puțin de o săptămână.

Mai mult, din totalul de peste 42.000 de bilete vândute, aproape 39.000 sunt din alte țări precum Ucraina, Polonia, Republica Moldova.

Concertele artistului sunt evenimente de anvergură internațională, care adună zeci de mii de oameni din toată lumea.

Jandarmeria Capitalei a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal să nu programeze meciuri în București pe 23 mai. Autoritățile se așteaptă la preezența a peste 50.000 de spectatori și un număr imens de jandarmi și polițiști va fi mobilizat în zona stadionului.

