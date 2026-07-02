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Scena artistică din Scoția a suferit o pierdere imensă odată cu moartea tragică a cunoscutului comediant Paul Sneddon, care s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Artistul, devenit celebru sub pseudonimul Vladimir McTavish, a fost un pilon de bază al industriei de divertisment britanice, având o carieră de peste trei decenii în care a dominat festivalul Edinburgh Festival Fringe și a marcat numeroase apariții de succes la televiziune și la radioul BBC.

Anunțul decesului a stârnit un val profund de tristețe în rândul colegilor de breaslă și al fanilor, mai ales că actorul urma să urce din nou pe scenă luna viitoare cu un nou spectacol. Deși cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată, Sneddon dezvăluise în trecut că urma un tratament prin chimioterapie.

Renumitul club The Stand Comedy Club din Glasgow, locul unde artistul a activat mulți ani, a oferit o primă reacție extrem de emoționantă, amintindu-și de el ca de o parte extrem de prețuită și iubită a comunității. Reprezentanții clubului au ținut să sublinieze calitățile umane remarcabile care l-au ghidat pe parcursul întregii sale vieți.

Vestea dispariției lui Paul Sneddon a declanșat o serie de reacții din partea unor nume mari din divertismentul britanic. Frankie Boyle, un alt comediant de renume, a lăsat mesajele de condoleanțe, rememorând generozitatea cu care Sneddon îi sprijinea pe cei aflați la început de drum. Boyle a mărturisit public cât de mult a însemnat ajutorul oferit de regretatul actor în primii săi ani de carieră.

„A fost pur și simplu un tip grozav și o persoană extrem de incluzivă. Îi făcea pe toți să se simtă bineveniți și m-a făcut să simt că sunt destul de bun pentru a deschide spectacolele din turneele lui, deși nu eram. De-a lungul anilor, adoram să pot spune ‘Vă rog să-l urmați pe Vladimir McTavish’ sau ‘Vă rog să-l urmați pe Bob Doolally’. Un comediant grozav, un privilegiu că l-am cunoscut, transmit toată dragostea mea familiei sale”, a declarat Frankie Boyle, vizibil afectat de pierderea prietenului său.

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De asemenea, comediantul premiat Marcus Ryan a evocat amintiri dragi de pe scenele internaționale unde a urcat alături de Sneddon, din Scoția și până în Australia. Ryan a evidențiat atmosfera caldă pe care Paul o crea în jurul lui și impactul pe care l-a avut asupra tuturor celor care l-au cunoscut de-a lungul celor 20 de ani de prietenie.

„Este o veste devastatoare. Prima mea întâlnire cu Vladimir McTavish (Paul) a fost în 2005 la festivalul din Edinburgh și a fost un localnic minunat de cunoscut atunci când locuiam acolo. Acest club de comedie a fost întotdeauna ca o familie și te primește cu brațele deschise, iar Paul a fost un pilon al acelei familii încă din prima zi. Am fost norocos să-l cunosc timp de 20 de ani, împărțind scena atât în Scoția, cât și în Australia. A fost cel mai drăguț om, am avut atât de multe discuții și hohote de râs grozave.

Multă dragoste pentru Christine, fete și pentru întreaga familie extinsă, precum și pentru colegii de comedie care abia acum află. Lacrimile curg. Odihnește-te în pace, Paul”, a transmis Marcus Ryan.

Durere profundă în comunitatea artistică și în rândul fanilor

Dincolo de spectacolele memorabile și de prezența sa scenică impunătoare, Paul Sneddon va rămâne în amintirea colectivă pentru lumina și bunătatea pe care le aducea în culise. Reprezentanții clubului din Glasgow au transmis un mesaj de solidaritate cu familia îndurerată, formată din soția sa, Christine, și cele două fiice ale lor, Julia și Rosie.

„Era la fel de cunoscut pentru bunătatea, încurajările și generozitatea sa, pe cât era pentru talentul său imens. Făcea ca fiecare cabină a actorilor să fie mai luminoasă, fiecare spectacol mai amuzant și lumea un loc mai bun în care să trăiești. Suntem dărâmați de pierderea dragului nostru prieten și, la momentul potrivit, îi vom omagia viața așa cum se cuvine.

Pentru moment, toate gândurile noastre sunt alături de familia lui: Christine și fetele lui, Julia și Rosie, precum și alături de numeroșii săi prieteni și fani în aceste momente”, se arată în comunicatul oficial al clubului de comedie.

Foto – Facebook

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