Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Talay Riley, unul dintre cei mai apreciați și influenți compozitori britanici din noua generație, a fost ucis la vârsta de doar 35 de ani, în urma unui atac brutal cu cuțitul comis în estul Londrei. Vestea morții violente a artistului—al cărui nume real era Mark Orabiyi—a declanșat un val uriaș de durere și consternare în industria muzicală internațională.

Laureat al premiilor Grammy și creator de hituri de geniu, el a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă, scriind piese pentru unele dintre cele mai mari nume ale muzicii contemporane, printre care Dua Lipa, Usher, Britney Spears și Chris Brown.

Detaliile unei nopți tragice în estul Londrei

Evenimentul sângeros s-a petrecut în dimineața zilei de vineri, 5 iunie 2026. Alertați de apelurile de urgență care semnalau o agresiune pe Pankhurst Avenue, echipajele de poliție și medicii sosiți la fața locului l-au descoperit pe muzician în grădina unei proprietăți de pe Rayleigh Road, prezentând răni multiple prin înjunghiere. Din păcate, în ciuda eforturilor disperate făcute de paramedici pentru a-i salva viața, decesul lui Mark Orabiyi a fost pronunțat chiar la locul faptei.

În cadrul aceluiași incident, un al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, medicii au stabilit că leziunile suferite de acesta nu îi pun viața în pericol. Detectivii din cadrul Comandamentului pentru Infracțiuni Speciale al Poliției Metropolitane au preluat cazul și au declanșat imediat o anchetă de amploare pentru omor.

Poliția a arestat inițial doi bărbați și o femeie în apropierea locului faptei, sub suspiciunea de omor. Ulterior, o femeie de 25 de ani și un bărbat de 24 de ani au fost eliberați fără nicio altă măsură, în timp ce un bărbat de 27 de ani a fost eliberat pe cauțiune, investigațiile continuând într-un ritm alert.

Un titan din culise pe ambele maluri ale Atlanticului

Chiar dacă numele său de scenă, Talay Riley, era cunoscut mai degrabă în cercurile de inițiați, amprenta sa asupra culturii pop contemporane a fost una uriașă. Riley s-a impus ca un hitmaker de excepție, capabil să navigheze cu o ușurință uluitoare între genuri muzicale diverse, de la R&B și pop, până la hip-hop și muzică dance. Succesul său a trecut rapid granițele Marii Britanii, aducându-i o recunoaștere colosală și în Statele Unite, pe ambele maluri ale Atlanticului.

Printre cele mai mari realizări din palmaresul său se numără contribuția majoră la piesa Young Dumb and Broke a lui Khalid, dar și colaborările de succes cu The Chainsmokers pentru Who Do You Love, cu trupa FLO pentru Walk Like This și cu Kehlani pentru piesa Out The Window. Mai mult, el a fost coautorul melodiei Lights On, inclusă pe albumul omonim al artistei H.E.R., material discografic de succes regăsit în topuri și recompensat cu un prestigios premiu Grammy.

Mesajele sfâșietoare ale familiei și colegilor de breaslă

Pierderea subită a artistului a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și i-au iubit sufletul generos. Într-un comunicat oficial plin de durere, familia sa a dorit să scoată în evidență bunătatea care l-a ghidat în viață.

Citeşte și: A fost pe culmile succesului în anii ’70, iar acum duce o viață retrasă. Apariția spectaculoasă a unei actrițe de top pe care nu ai mai văzut-o de ani buni

Citeşte şi: Marea doamnă a cinematografiei, apariție rară în public! Fosta divă a Hollywood-ului, de nerecunoscut la 89 de ani pe străzile din Beverly Hills

„Mark a fost un fiu, frate, unchi și prieten iubit. A adus iubire, lumină și bucurie în familia noastră și tuturor celor care l-au cunoscut. Vom prețui întotdeauna bunătatea lui, spiritul său frumos și talentul remarcabil. Prezența lui a atins multe vieți, iar memoria lui va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. Fie ca sufletul lui să se odihnească în deplină pace”, a transmis familia acestuia.

Unul dintre cele mai zguduitoare mesaje a venit din partea fratelui său mai mic, la rândul său compozitor, Michael Orabiyi Riley, cunoscut sub numele de Scribz Riley. Acesta a folosit platforma Instagram pentru a-și exprima neputința în fața unei realități crunte.

„Nu am crezut niciodată că va veni ziua în care voi scrie asta, dar, din păcate, pot confirma că în dimineața zilei de vineri, 5 iunie, fratele meu mai mare YINKA (Talay Riley) a trecut în neființă. Inima îmi este zdrobită! Nu pare real. Se simte ca un vis urât. Chiar înainte de a merge la culcare, am vorbit despre viitor, despre comment să rămânem pozitivi și despre tot ce mai aveam de făcut. Nu mi-am imaginat niciodată că aceea va fi ultima noastră conversație.

Yinka nu a fost doar fratele meu. A fost fiul mamei mele, un prieten pentru mulți, un mentor, o inspirație și o lumină în viețile multor oameni. Chiar și cu tot ceea ce ai realizat, a fost mult prea devreme. Te iubesc, frate. Îți mulțumesc pentru tot. Odihnește-te în paradis, Yinka. Până ne vom reîntâlni”, a scris Michael într-o postare profund emoționantă.

Lumea muzicală s-a raliat rapid acestor omagii, superstarul Stormzy transmițând public un mesaj scurt, dar încărcat de regret: „Îmi pare rău, frate”.

Apelul autorităților și continuarea anchetei

Poliția metropolitană tratează cazul cu prioritate maximă și încearcă să strângă cât mai multe probe din primele ore ale dimineții în care s-a produs crima. Inspectorul-șef de investigații Joanna Yorke, cea care se află la conducerea acestei anchete complexe, a ținut să transmită condoleanțe publice și a lansat un apel ferm către comunitatea locală.

„Acesta este un incident tragic, iar gândurile mnele rămân alături de familia și cei dragi ai lui Mark. Investigația noastră continuă într-un ritm alert. Aș dori să fac un apel la oricine se afla în zonă la momentul producerii acestui incident să vorbească cu poliția.

Suntem deosebit de interesați să primim informații de la oricine ar putea deține imagini de pe camerele de supraveghere sau alte înregistrări din dimineața incidentului, care ar putea ajuta ancheta noastră”, a subliniat inspectorul-șef.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News