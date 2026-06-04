Ronald LaPread, basist și cofondator al trupei „The Commodores”, a murit la 75 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea muzicii funk și R&B este în doliu după ce s-a stins din viață Ronald LaPread, basistul original și membrul cofondator al legendarei trupe The Commodores. Artistul, care a marcat istoria muzicală a anilor ’70 și ’86, a decedat la vârsta de 75 de ani.

Vestea tragică a fost confirmată inițial de fiica sa, Soraya, prin intermediul unei postări emoționante pe rețelele de socializare, lăsând în urmă o moștenire culturală de neegalat și milioane de fani îndurerați.

Durere profundă în familie: „O parte din mine a plecat din această lume”

Anunțul oficial al decesului a fost făcut public sâmbătă, 30 mai, când Soraya, fiica muzicianului, a publicat un mesaj pe contul ei de Instagram. „Cu inima grea trebuie să anunț că tatăl meu, Ronald LaPread, a trecut în neființă”, a scris aceasta, conform publicației Entertainment Weekly.

LaPread, care își stabilise de mulți ani reședința în Noua Zeelandă, s-a stins din viață în Auckland, potrivit informațiilor oferite de publicația locală The New Zealand Herald. Deși data exactă și cauza decesului nu au fost încă făcute publice, familia traversează momente de o tristețe copleșitoare. Într-o nouă declarație plină de durere, transmisă duminică, 31 mai, Soraya a subliniat legătura specială pe care o avea cu părintele său.

„Eram cel mai bun duo tată-fiică. Dacă mă cunoști pe mine, îl cunoști și pe tatăl meu. Sunt devastată. O parte din mine a plecat din această lume. Nu am simțit niciodată o durere atât de profundă în viața mea. Pentru că m-a iubit atât de necondiționat și de profund, pierderea este de nedescris. Vă rog să vă rugați ca tatăl meu să fie în cel mai înalt cer… Faceți așa cum a făcut el și fiți buni unii cu ceilalți.”

Omagiul colegilor de scenă și mesajul lui Lionel Richie

Moartea basistului a lăsat un gol imens și în rândul foștilor săi colegi de trupă. Membrii The Commodores au reacționat rapid duminică, printr-un comunicat oficial în care au evocat personalitatea și geniul muzical al lui LaPread.

„Astăzi deplângem pierderea fratelui, prietenului și basistului nostru original, Ronald LaPread. Ronald a fost un muzician fenomenal, un compozitor desăvârșit și o parte vitală din sunetul și succesul trupei The Commodores. Contribuțiile sale la muzica noastră și prietenia lui ne-au îmbogățit viața peste măsură. Am fost recunoscători să cântăm din nou cu el toamna trecută în Noua Zeelandă.”

Trupa urcase ultima dată pe scenă alături de el în octombrie 2025.

În finalul mesajului lor, aceștia au transmis condoleanțe familiei și au reconfirmat statutul etern al artistului în cadrul grupului. „Transmitem cele mai profesionale condoleanțe soției sale Farrah, copiilor săi Ronald Jr. și Soraya, precum și tuturor celor care l-au iubit. Moștenirea lui trăiește prin muzica pe care a ajutat-o să prindă viață și prin nenumărații oameni pe care i-a inspirat. Odihnește-te în pace, Ronald. Vei fi întotdeauna un Commodore.”

Nici Lionel Richie, fostul solist de top al grupului, nu a rămas indiferent la această pierdere. El a publicat pe internet versurile celebrei piese „Zoom”, alături de un mesaj de rămas-bun extrem de personal. „Pread, îți vom simți lipsa, dragul meu frate. Ce călătorie extraordinară!”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri tulburătoare despre fiii săi: „Am descoperit rețeaua de influență din spatele înstrăinării copiilor de mine!”

Citeşte şi: Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, s-au luat la bătaie într-un restaurant. Poliția și ambulanța au intervenit

Citeşte şi: Cristina Cioran, dezvăluiri despre viața personală: „Când mami e fericită, toată casa e liniștită! Mami mai iese, mai petrece!” Ce planuri are pentru această vară

O carieră de aur și o viziune realistă asupra celebrității

Ronald LaPread a făcut parte din The Commodores în perioada sa de glorie, din 1970 și până la plecarea sa din anul 1986. Amprenta sa muzicală se regăsește pe primele 11 albume ale formației, materiale ce au inclus unele dintre cele mai mari hituri ale tuturor timpurilor, cum ar fi „Easy”, „Brick House”, „Three Times a Lady”, „Still” sau faimoasa „Nightshift”. Aceasta din urmă le-a adus membrilor trupei și un prestigios premiu Grammy în 1986, la categoria Cea mai bună interpretare vocală R&B a unui duo sau grup. Ulterior despărțirii de colegii săi, LaPread a ales să se mute definitiv în Noua Zeelandă, unde a continuat să creeze ca artist solo.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a se stinge, pe 17 mai, basistul oferise publicului o ultimă lecție de viață profundă printr-un videoclip pe Instagram. Într-o analiză sinceră despre capcanele succesului, oferind ca exemplu șocul resimțit de familia Jackson odată cu ascensiunea trupei Jackson 5, LaPread a lăsat în urmă cuvinte care acum sună ca un testament spiritual.

„E frumos să fii ținut minte, dar trebuie să știi și că acești oameni sunt umani și pot greși. Fac greșeli, se îmbolnăvesc, mor, devin dependenți de droguri. Ajungi să trăiești într-o viață fictivă, care nu este cea reală. Nu este cea reală.”

Foto –

Urmărește-ne pe Google News