Don Schlitz, compozitorul de legendă al genului country, a murit la 73 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Don Schlitz, autorul unora dintre cele mai memorabile hituri din istoria genului country, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, într-un spital din Nashville. Vestea decesului a lăsat un gol imens în comunitatea artistică, acesta fiind amintit nu doar ca un compozitor de geniu, ci ca un mentor și un pilon al industriei muzicale americane.

O carieră definită de succes și modestie

Deși cauzele exacte ale decesului nu au fost făcute publice imediat, reprezentanții Grand Ole Opry au comunicat că artistul a fost răpus de o boală subită.

Don Schlitz lasă în urmă o moștenire impresionantă, fiind unul dintre puținii creatori care au reușit să obțină recunoașterea supremă în toate forurile importante ale industriei. Dublu câștigător al premiului Grammy, Schlitz a fost inclus în Songwriters Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame și Country Music Hall of Fame.

În ciuda acestor onoruri, artistul a rămas remarcabil de modest, declarând în 2017 că nu va putea crede niciodată că merită astfel de distincții, decât dacă le primește „ca reprezentant al familiei mele, al mentorilor, colaboratorilor, promotorilor și prietenilor mei”, adăugând că „aceasta este singura modalitate prin care pot accepta asta”.

„The Gambler” și revoluția muzicală a anilor ’70

Născut în Durham, Carolina de Nord, în 1952, Schlitz a plecat spre Nashville cu bagajele pline de speranțe, reușind să scrie istorie încă de la primul său cântec înregistrat. Piesa „The Gambler”, imortalizată de Kenny Rogers în 1978, a devenit un fenomen cultural, fiind certificată cu cinci discuri de platină.

Această melodie nu doar că i-a asigurat locul în eternitate, dar a reușit să spargă barierele genului country, devenind un succes uriaș în topurile pop și deschizând noi drumuri pentru artiștii vremii. Impactul muncii sale a fost atât de mare încât Kenny Rogers a afirmat, cu ocazia introducerii lui Schlitz în Galeria Celebrităților Compozitorilor, că „Don nu scrie doar cântece, el scrie cariere”.

O figură emblematică la Grand Ole Opry

Relația sa cu scena Grand Ole Opry a fost una cu totul specială. Don Schlitz a marcat o premieră istorică, fiind singurul non-interpret care a fost primit oficial ca membru în cei 100 de ani de existență ai instituției, onoare primită în anul 2022. Influența sa s-a extins și dincolo de granițele muzicii country, acesta semnând muzica și versurile pentru musicalul de pe Broadway „Aventurile lui Tom Sawyer”. De-a lungul decadelor, melodiile sale au fost interpretate de giganți precum Randy Travis, The Judds, Tanya Tucker sau Mary Chapin Carpenter, oferind publicului piese nemuritoare precum „Forever and Ever, Amen” sau „On the Other Hand”.

Nashville, un oraș mai sărac fără prezența sa

Reacțiile după anunțul dispariției sale au fost imediate și pline de durere. Sarah Trahern, CEO al Country Music Association, a evocat imaginea unui om care trăia prin și pentru muzică, amintindu-și cum, la o ultimă cină împreună, Don a început să cânte la chitară chiar înainte de plecare.

Ea a subliniat că artistul a purtat iubirea pentru versuri „în fiecare încăpere, pe fiecare scenă și în fiecare vers pe care l-au scris vreodată”.

La rândul său, Kyle Young, CEO al Country Music Hall of Fame and Museum, a rezumat perfect importanța artistului, punctând că locul lui Schlitz printre marii compozitori ar fi fost asigurat chiar dacă nu ar fi scris niciodată „The Gambler” sau dacă ar fi scris doar această piesă. Young a concluzionat spunând că „Nashville a fost mai bogat prin prezența lui și este mai sărac prin absența lui”.

În semn de omagiu, spectacolul de sâmbătă seară de la Grand Ole Opry va fi dedicat integral memoriei marelui compozitor.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News