Sportiva Mara Flavia Araujo a murit la 38 de ani, în timpul unei probe de triatlon

O sportivă și influenceriță în vârstă de 38 de ani a fost găsită fără suflare într-un lac, după ce a dispărut în timpul unei probe istovitoare de triatlon.

Triatlonista Mara Flavia Araujo, de origine braziliană, a fost scoasă din Lake Woodlands, la periferia orașului Houston, Texas, sâmbătă, în jurul orei 9:30 dimineața. Ea dispăruse în timpul probei de înot a evenimentului Memorial Hermann Ironman Texas cu aproximativ două ore mai devreme și a fost declarată moartă după ce o echipă de salvare acvatică a găsit-o pe fundul lacului.

Detaliile incidentului de pe Lake Woodlands

Secțiunea de înot a cursei are o lungime de aproximativ 3,8 kilometri (2,4 mile), în ape cu o temperatură medie de 23°C. Cu doar o zi înainte de a muri, Araujo postase o fotografie cu ea stând la marginea unei piscine pentru cei 60.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram. Descrierea fotografiei spunea: „Doar o altă zi la muncă!”.

Sora tinerei, Melissa, a confirmat decesul sâmbătă, în timp ce poliția a început o investigație pentru a stabili cauzele accidentului.

Avertismente ignorate și probleme de sănătate

Un prieten al atletei, Luis Taveira, a sugerat că aceasta s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate în zilele dinaintea cursei. El a declarat: „Era bolnavă înainte de călătorie, nu se simțea bine. Eu și soția mea am vorbit cu ea și i-am spus că este prea slăbită pentru această cursă, deși acum câteva zile, când am discutat, ea a insistat că este în regulă. Încă nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat. Era slăbită din cauza gripei”.

Operațiunea de recuperare a salvatorilor

Într-un interviu pentru presa locală, șeful pompierilor din The Woodlands, Palmer Buck, a declarat că echipa sa a fost notificată despre un „înotător dispărut” sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:30. El a adăugat: „Aveam deja o barcă de salvare la fața locului, se aflau acolo ca parte a personalului care asigura evenimentul. Ne-au anunțat, în timp ce ajungeam la fața locului, că făceau căutări în apropierea unei balize pentru un înotător pierdut”.

Din cauza vizibilității reduse a apei, a fost solicitată o echipă de scafandri pentru a ajuta la căutări. „Victima a fost găsită la o adâncime de aproximativ 3 metri (10 picioare) pe fundul lacului”, a adăugat domnul Buck. „Echipa de scafandri a recuperat victima, a adus-o la suprafață în jurul orei 9:37 și apoi la mal, unde a fost declarat decesul la fața locului”.

Moștenirea unei atlete pasionate

Araujo era o atletă realizată și împărtășea regulat imagini și videoclipuri din timpul antrenamentelor pe rețelele sociale. Ea s-a clasat pe locul al treilea la Triatlonul de la Brasilia din acest an și reușise să se califice de două ori pentru Ironman 70.3.

Recent, ea le povestise urmăritorilor săi cum a devenit triatlonistă în urmă cu opt ani, după ce fusese diagnosticată cu o problemă de sănătate, scriind: „Am văzut o cale de a renaște: Dumnezeu și sportul”. Ea s-a născut în Sao Paulo și a început să lucreze ca prezentatoare radio, dar începuse să activeze ca DJ în lunile premergătoare morții sale.

Reacția oficială a organizatorilor

Organizatorii triatlonului din Texas au anunțat decesul tinerei Araujo printr-un comunicat: „Suntem întristați să confirmăm decesul unui participant la cursă în timpul probei de înot a triatlonului de astăzi. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor atletei și le vom oferi sprijinul nostru în timp ce trec prin aceste momente foarte dificile. Recunoștința noastră se îndreaptă către echipele de intervenție pentru asistența acordată”.

