Ioana Ginghină, mărturisiri despre gesturile făcute de Cristi Pitulice care au convins-o că este bărbatul potrivit: „Au fost două situații clare” 

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Ioana Ginghină a vorbit despre momentul în care și-a întâlnit actual soț, Cristi Pitulice. Actrița a dezvăluit că au fost două situații foarte clare în care bărbatul i-a arătat că își asumă o viață alături de o persoană publică și rolul de sprijin necondiționat în familie.

Ioana Ginghină, despre începuturile relației cu actualul ei soț

Actrița a fost deschisă și a vorbit despre relația cu soțul ei. Prezentă în podcastul moderat de Gabriela Cristea, ea a rememorat momentele de început alături de Cristi Pitulice.

Vedeta a dezvăluit două situații concrete în care partenerul ei i-a demonstrat că este pregătit să facă față unei vieți în vizorul public și să îi ofere sprijinul necondiționat în viața de zi cu zi.

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La începutul relației, Ioana Ginghină a evitat să se expună alături de Cristi Pitulice și a declarat într-o emisiune că este singură, deși se afla într-o relație cu acesta.

Partenerul ei a fost deranjat de declarația ei, însă actrița i-a explicat de ce a făcut acest gest.

„I-am explicat: eu voi spune că nu sunt singură, dar în momentul acela s-ar putea să ne urmărească și se va afla. Când voi spune public că am pe cineva, în două săptămâni o să fii în Click! sau în CanCan, a spus Ioana Gingină.

A doua situație a apărut într-o perioadă în care cei doi nu locuiau încă împreună. Când i s-a stricat centrala, Ioana Ginghină a apelat la fostul ei soț, Alexandru Papadopol pentru a îi rezolva problema.

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Cristi s-a supărat și i-a spus Ioanei că el este noul partener pe care ar trebui să se bazeze în astfel de situații critice.

„A doua zi când a venit domnul de la centrală, era Cristi acasă. Săracul meșter nu mai înțelegea nimic! Au fost două situații clare în care el mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu.”

Declarație de dragoste pentru actriță

Cu toate că și-a asumat relația cu o persoană publică, Cristi Pitulice evită să apară prea des în lumina reflectoarelor. Chiar și așa, anul trecut, de ziua artistei, el i-a făcut o declarație de dragoste impresionantă soției sale, la împlinirea a 48 de ani.

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„Jumătatea mea mai veselă, mai plină de viață, mai zâmbitoare, mai temperamentală, dar și mai grijulie și mai empatică. ☺️ Astăzi a fost ziua ei. A sărbătorit prin muncă, dar a făcut ce-i place: să fie actriță. Să aducă bucurie și zâmbetul pe buze și celor mici și celor mari. La mulți ani! 🤗❤️”, a scris Cristi Pitulice pe rețeaua de socializare.

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