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Kate Middleton, superbă la premiera noului film al lui Tom Cruise. Actorul a făcut un gest care a ridicat numeroase semne de întrebare

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Prințul William și Kate Middleton au fost invitații de onoare ai unei seri memorabile pe covorul roșu de la Londra, atrăgând toate privirile prin eleganță și rafinament. Prințesa de Wales a uimit din nou cu alegerea sa vestimentară, iar ochiul vigilent al lui Tom Cruise nu a ratat ocazia de a-i oferi un gest plin de galanterie pe trepte. Cu toate acestea, gestul său a ridicat semne de întrebare cu privire la încălcarea protocolului regal.

Kate Middleton, în centrul atenției la premiera filmului lui Tom Cruise

Ajunsă la eveniment alături de Prințul William, Kate Middleton a devenit rapid centrul atenției. Totuși, unul dintre cele mai comentate momente ale serii s-a petrecut în momentul în care actorul Tom Cruise i-a ieșit în întâmpinare Prințesei de Wales.

Prince William & Kate Middleton at the Royal Film PerformanceIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Adevărat gentleman, starul din Top Gun i-a oferit mâna Prințesei Catherine pentru a o ajuta să coboare treptele spre sala de proiecție, un gest plin de curtoazie care a amintit de o scenă similară din 2022, de la premiera filmului Top Gun: Maverick. Cei doi au zâmbit și au salutat mulțimea entuziasmată, iar imaginile cu ei au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți remarcând chimia și respectul reciproc dintre celebrul actor și viitoarea regină: „Tom pare de-a dreptul cucerit!”, „Este un adevărat cavaler, nu se poate abține să nu fie atent cu ea” sau „Prințesa este absolut superbă!”.

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Starul hollywoodian nu și-a ascuns admirația pentru cuplul regal, declarând înainte de sosirea acestora: „Pur și simplu îi ador. Sunt oameni minunați și am un mare respect pentru ei”.

Deși protocolul regal este unul strict în privința contactului fizic, atenția și galanteria lui Tom Cruise au fost primite cu căldură atât de public, cât și de Prințesa de Wales.

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Bijuteriile care au atras toate privirile

Dacă gestul lui Tom Cruise a încălzit inimile celor prezenți, ținuta purtată de Kate Middleton a tăiat respirația criticilor de modă. Prințesa de Wales a strălucit într-o rochie lungă, de o eleganță desăvârșită, într-o nuanță sofisticată de mov, care i-a pus în valoare silueta impecabilă.

Elementele cu adevărat spectaculoase ale apariției sale au fost însă bijuteriile alese, încărcate de istorie și semnificație pentru Familia Regală Britanică. Prințesa Catherine a purtat Colierul cu ametist, o piesă rară și impresionantă, oferită inițial Reginei Alexandra în anul 1923, ajunsă ulterior în colecția privată a Reginei-Mamă Elizabeth.

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Kate Middleton și-a completat ținuta cu cerceii cu perle și diamante, piese pline de emoție, care i-au aparținut regretatei Prințese Diana, un omagiu discret pe care Kate îl aduce adesea mamei Prințului William la evenimentele de mare anvergură.

Accesoriile au fost completate minimalist cu un clutch negru elegant, lăsând bijuteriile regale să fie piesele centrale ale ținutei.

Alături de ea, Prințul William a afișat o eleganță clasică, purtând un sacou negru impecabil și papion, întregind tabloul unui cuplu regal impecabil.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kate Middleton la premiera filmului lui Tom Cruise

Sursă foto: Profimedia, Getty

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