Influencerița Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani. A ascuns de fani că are cancer

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Influencerița de wellness Alena Hennessy a murit la vârsta de 49 de ani după ce s-a luptat în secret cu un cancer în stadiu terminal. Vedeta și-a ținut diagnosticul secret față de cei peste 51.000 de urmăritori de pe Instagram până la moartea sa neașteptată, survenită la începutul acestei luni.

Alena Hennessy a murit

Urmăritorii Alenei au fost șocați vineri să afle că aceasta a murit, după ce pe pagina ei de Instagram a fost publicată o postare prin care era anunțat decesul.

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O postare distribuită vineri pe pagina Alenei a dezvăluit că aceasta a pierdut lupta cu boala după ce, în luna iunie, medicii i-au spus că mai are doar două luni de trăit.

„A murit liniștită”, înconjurată de familie, se arată în postare, alături de o serie de fotografii cu artista.

Pe măsură ce starea ei s-a deteriorat rapid, Alena a cerut să beneficieze de cât mai multă intimitate și a ales să își trăiască ultimele momente cu aceeași intenție cu care și-a trăit întreaga viață, „cu profundă reverență, iubire și uimire”, se mai arată în mesaj.

Familia a anunțat, de asemenea, că pregătește o ceremonie comemorativă pentru primăvara anului 2027, la care publicul va putea participa pentru a-i aduce un ultim omagiu.

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Cei dragi ai Alenei i-au încurajat pe urmăritori să împărtășească amintirile pe care le au despre vedeta de pe rețelele sociale, însă au precizat că nu vor răspunde mesajelor în perioada în care își trăiesc doliul.

Fanii au fost luați prin surprindere de veste, întrucât Alena nu vorbise niciodată public despre boala sa.

„Oh, este atât de trist! I-am scris în urmă cu o lună pentru a-i cere un sfat, fără să știu că trecea prin această luptă atât de grea. A avut eleganța să îmi răspundă cu bunătate. Nu aveam nicio idee cât de gravă era situația.”

În comentariile la postare, prietenii și urmăritorii lui Hennessy au transmis mesaje de condoleanțe și și-au exprimat regretul față de moartea acesteia.

„Alena a fost un suflet atât de frumos, cu o lumină aparte”, a scris artista Andrea Garvey. „A fost una dintre primele mele profesoare când am început să mă apropii din nou de artă, în cadrul unei retrageri artistice în Petaluma. Am continuat să o urmăresc și să mă inspir din frumusețea și arta ei.”

„Este atât de trist”, a scris și Krista J. Brock, o altă artistă. „Era frumusețe, lumină și a inspirat atât de mulți artiști.”

„Este absolut șocant și incredibil de trist”, a transmis artista și scriitoarea Kasia Avery. „Alena era o persoană luminoasă și frumoasă și ne va lipsi profund în comunitatea noastră creativă.”

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