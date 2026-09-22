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Gabriela Cristea a apărut cu pete pe față. Ce a pățit vedeta: „Mi-au apărut în mare parte…”

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Gabriela Cristea (51 ani) și-a speriat fanii după ce a apărut pe rețelele sociale cu mai multe pete pe față. Vedeta spune că a ales să facă un tratament cu laser pentru a le îndepărta, fiind vorba despre niște pete pigmentare ce i-au apărut pe timpul celor două sarcini.

Gabriela Cristea, cu pete pe față

Gabriela Cristea a decis să treacă pragul medicului estetician pentru îndepărtarea unor pete pigmentare ce i-au apărut pe față pe perioada celor două sarcini. Pentru a recăpăta luminozitatea tenului, vedeta a apelat la o procedură cu laser și le-a arătat întregul proces urmăritorilor săi din mediul online.

gabriela cristea pete pigmentareIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

„Sunt foarte lucioasă pe față pentru că sunt dată cu tot felul de creme și, dacă mă vedeți așa pătată, este pentru că mi-am făcut, în sfârșit, un tratament pentru aceste pete pigmentare, pe care le-am dobândit în mare parte în timpul sarcinilor, dar nu le-am tratat. Astăzi am fost și mi-am făcut o terapie cu laser (…) Aici se văd deja rezultatele după tratament”, a povestit Gabriela Cristea pe Facebook.

Procedurile cu laser sunt una dintre cele mai populare soluții pentru petele pigmentare, dar ele vin cu un proces natural de recuperare. În cazul Gabrielei Cristea, petele au devenit mai vizibile imediat după ședință, un efect normal al terapiei. În timp, acestea se vor estompa, iar pielea va căpăta un aspect uniform și luminos.

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Specialiștii dermatologi recomandă ca astfel de tratamente să fie efectuate în clinici de încredere, sub supravegherea unui medic, pentru a personaliza terapia în funcție de tipul de piele și necesitățile fiecărui pacient.

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Vedeta face ședințe de stimulare musculară

După ce și-a făcut mai multe analize care nu i-au ieșit așa cum și-ar fi dorit, Gabriela Cristea a fost nevoită să scadă în greutate. Aceasta a apelat la injecțiile Mounjaro, sub supraveghere medicală, și a slăbit până în prezent 35 de kilograme.

Însă, pentru a se asigura că limitează pierderea masei musculare, aceasta a început ședințe pentru stimularea acesteia.

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„Fac o stimulare musculară (…) Există riscul să pierzi masă musculară, eu recunosc că m-am apucat un pic cam târziu, dar spre norocul meu, nu pierdusem atât de multă masă musculară pentru că am avut grijă să mănânc cât de multă proteină am putut”, a mai spus Gabriela Cristea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

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