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Gabriela Cristea, despre partea nevăzută a tratamentului cu Mounjaro: „Efectele adverse pot fi anihilate în momentul în care ești sub supraveghere medicală”

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.  Actualizat 21.09.2026, 15:31
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Gabriela Cristea (51 ani) a reușit să slăbească 35 de kilograme cu ajutorul injecțiilor Mounjaro Vedeta a explicat cum a reușit să obțină o siluetă spectaculoasă, sub supraveghere medicală, însă a dezvăluit și că au existat efecte adverse.

Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului cu Mounjaro

După ce medicii au sfătuit-o să slăbească fiind în pragul obezității, Gabriela Cristea a apelat la injecțiile cu Mounjaro pentru a scăpa de kilogramele în plus. A reușit să slăbească 35 de kilograme și arată spectaculos, dar vedeta spune că drumul până aici nu a fost tocmai ușor. Deși efectele adverse au fost mici, acestea au existat, mai ales atunci când mânca ceva ce nu avea voie.

gabriela cristea cu ochelariIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„Eu nu recomand, de recomandat trebuie să ți le recomande medicul. Eu doar am împărtășit experiența mea și înțeleg că sunt multe persoane care au recurs la ele, de fapt majoritatea persoanelor pot face acest tratament. Eu am experimentat tratamentul și am avut rezultate foarte bune. N-am avut probleme, n-am avut efecte adverse și înțeleg că efectele adverse pot fi anihilate în momentul în care ești sub supraveghere medicală și, dacă asculți ce spune medicul, îți faci analizele la timp și mănânci ce trebuie, atunci e ok”, a declarat Gabriela Cristea pentru Click.

„Eu nu am avut efecte adverse decât foarte mici și doar când am mâncat prost, doar atunci. Oameni suntem și, din când în când, mai bagi câte o prostie. Dacă mâncam ce trebuia, nu era nicio problemă”, a mai spus ea.

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Ce este Mounjaro

Mounjaro este un medicament injectabil pe bază de tirzepatidă, utilizat atât în tratamentul diabetului de tip 2, cât și pentru pierderea în greutate. Acesta funcționează prin reglarea nivelului de zahăr din sânge și reducerea apetitului. Se administrează sub formă de injecție subcutanată o dată pe săptămână.

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Deși eficient, tratamentul poate avea și efecte secundare, precum greață, vărsături sau tulburări digestive, dar Gabriela Cristea subliniază că toate aceste efecte pot fi controlate printr-o monitorizare medicală strictă și respectarea sfaturilor specialiștilor.

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Sursă foto: Facebook

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