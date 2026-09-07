Gabriela Cristea a ajuns la medic, după ce a slăbit peste 30 de kilograme. Ce a descoperit în urma analizelor

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Gabriela Cristea a reușit să slăbească peste 30 de kilograme, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate asociatate obezității. Vedeta a recunoscut că a apelat la injecții de slăbit, însă totul s-a întâmplat sub îndrumarea atentă a unui medic. Acum, fosta prezentatoare a ajuns din nou la doctor.

Gabriela Cristea, pe mâna medicului după ce a slăbit considerabil

Vedeta a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I, așa că a decis să își schimbe complet viața. Procesul de slăbire a fost atent monitorizat de un medic și a început o reeducare din punct de vedere alimentar.

În urma schimbării stilului de viață și a tratamentului cu injecții de slăbit, Gabriela Cristea a slăbit peste 30 de kilograme, însă a recunoscut că s-a confruntat și cu efecte adverse.

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Acum, ea cântărește 67 de kilograme și se simte mai bine ca niciodată. Cu toate acestea, ea a ajuns la medicul diabetolog pentru noi analize și investigații.

Mai are de slăbit

Vedeta a spus că mai are de lucru pentru a ajunge la rezultatele recomandate de medic. Investigațiile au arătat că grăsimea viscerală nu a dispărut complet, așa că procesul de slăbire trebuie să continue.

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Gabriela Cristea a spus că vrea să continue să respecte recomandările medicului diabetolog. În plus, ea nu slăbește pentru aspectul fizic, ci pentru a fi sănătoasă.

„Încă mai trebuie să slăbesc, pentru că mi-am făcut niște analize. Eu nu slăbesc doar ca să arăt bine. Eu slăbesc pentru că am avut niște probleme foarte mari de sănătate. În momentul în care mă duc la doamna doctor, la diabetologul meu, mă pune pe cântarul ăla inteligent.

Și încă mai am grăsime viscerală, așa că trebuie să mai slăbesc. Mi-a promis că-mi dă 20 de ani în plus de viață și atunci ce-mi zice ea, aia fac”, a spus Gabriela Cristea pentru spynews.ro.

Vedeta a avut și 100 de kilograme și avea probleme asociate obezității, printre care apneea de somn, dar și probleme cu tensiunea arterială, ficatul gras și colesterolul ridicat.

După ce a slăbit aproximativ 35 de kilograme, Gabriela Cristea a ajuns la etapa de menținere, însă medicul diabetolog spune că mai are de slăbit pentru ca organismul ei să funcționeze în parametri normali.

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