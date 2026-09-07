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Copiii Mirelei Vaida merg la o școală dintr-un sat. Ce fel de mamă este prezentatoarea: „Sunt foarte mândră” 

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Mirela Vaida are trei copii care învață la o școală aflată într-un sat. Vedeta spune că felul în care își crește copii este unul foarte sănătos, iar micuții ei nu primesc tratament preferențial doar pentru că mama lor apare la televizor. Iată ce fel de mamă este și cum își crește copiii Mirela Vaida.

Copiii Mirelei Vaida învață la sat. Cum se descurcă 

Invitată la podcastul Gabrielei Cristea, Mirela Vaida a vorbit deschis despre familia ei și despre valorile cu care își crește copiii. Vedeta are împreună cu Alexandru Vaida trei copii: pe Carla, de 11 ani, Vladimir, de 9 ani și pe Tudor, care are 6 anișori.

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Prezentatoarea Tv a dezvăluit că toți cei trei copii învață la o școală dintr-un sat, unde există o comunitate foarte frumoasă de părinți și copii. Mirela Vaida a dezvăluit că a vrut să îi învețe pe copii de mici ce înseamnă simplitatea și cât de mult contează comunitatea și ajutorul oferit celor din jur.

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„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate.

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Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început. La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: ‘Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați, pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea mă taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai mult trebuie să fiți atenți’. Dar sunt niște copii normali”, a declarat Mirela Vaida în podcast.

Nu pune presiune pe ei să ia note bune

Mirela Vaida spune că nu pune presiune pe copii pentru a obține note mari. Ea nu vrea copii perfecți și consideră că ei trebuie să se bucure și de timpul liber.

„Eu sunt o femeie și o mamă mult mai slabă și vulnerabilă decât mă știe lumea la televizor”, recunoaște Mirela Vaida. 

„Nu am pretenția de la ei nici să-mi vină numai cu FB sau cu 100 de puncte. Dacă au chef într-o zi doar să se joace îi las să se joace. Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace, adică sunt o mamă absolut normală, ceea ce nu credeam că o să fiu. Mi-am dat seama că în ochii copiilor mei, pentru ei, eu sunt o femeie și o mamă mult mai slabă și mai vulnerabilă decât mă știe lumea la televizor. La televizor nu fac compromisuri, dar acasă îi las. Eu sunt părintele cu care își permit, cu taică-su nu, dar cu mine da”, a mărturisit Mirela Vaida.

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