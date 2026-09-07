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Cântăreața Ciara, în vârstă de 40 de ani, este însărcinată și urmează să aducă pe lume cel de-al cincilea copil al său, primul alături de soțul ei, starul NFL Russell Wilson, în vârstă de 37 de ani.

O familie frumoasă și numeroasă

Vestea cea mare a fost împărtășită chiar de cei doi pe data de 6 septembrie, printr-o postare emoționantă pe Instagram, ce a inclus imagini și un videoclip în care artista își arată cu mândrie burtica de gravidă.

Cuplul a însoțit postarea de un mesaj simplu și plin de afecțiune: „Încă o persoană de iubit”. În imaginile prin care au făcut anunțul, Ciara apare stând lângă patru tricouri inscripționate cu numele celor patru copii ai lor, așezate lângă un body alb de bebeluș.

Ciara și Russell Wilson au deja patru copii împreună: fetele Amora Princess, în vârstă de 2 ani, și Sienna Princess, de 9 ani, precum și băieții Win Harrison, de 6 ani, și Future Zahir, de 12 ani.

De la venirea pe lume a micuței Amora, în decembrie 2023, artista nu a stat departe de scenă și a revenit rapid în turnee. În august 2024, ea a bucurat publicul cu o serie de fotografii publicate pe Instagram, surprinzând clipele speciale petrecute alături de copii în timpul călătoriilor sale profesionale.

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Mândra mamă a deschis acea galerie foto cu o imagine alături de cele două fiice ale sale. În poză, Sienna stătea îmbrățișată de spatele mamei ei, în timp ce artista o ținea în brațe pe mezina Amora.

„Momentele care mi-au umplut sufletul în pauze”, a scris Ciara în descrierea acelei imagini, subliniind cât de mult au contat acele pauze dintre spectacole.

Viața de familie pe drumurile turneelor muzicale

În septembrie 2024, în cadrul unui interviu oferit publicației PEOPLE, artista a vorbit deschis despre experiența de a călători alături de întreaga sa familie în timpul concertelor.

„Copiii mei au călătorit cu mine și nu aș fi putut face asta în niciun alt mod”, a mărturisit cântăreața. „Erau ca niște bebeluși scumpi ai turneului, distrându-se de minune cu mătușa Missy și unchiul Busta. Adică, energia a fost pur și simplu incredibilă.”

Revenirea la rutina școlară și bucuriile simple ale vieții

Deși atmosfera din turneu a fost spectaculoasă, gândul Ciarei s-a îndreptat rapid către rutina copiilor și pregătirea lor pentru noul an școlar din toamnă.

După ce s-a încheiat seria de concerte, artista a mărturisit că mintea ei era deja ocupată cu lista de cumpărături și sarcini necesare pentru școală.

„A fost cea mai minunată perioadă alături de bebelușii mei”, a povestit artista. „Mi-am spus: «Despre asta este vorba în viață». Micile bucurii ale vieții. Sunt atât de recunoscătoare.”

Acum, cu un nou membru pe drum, familia Ciarei și a lui Russell Wilson se pregătește de o nouă etapă plină de bucurie și provocări frumoase.

Foto – Instagram

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