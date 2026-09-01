Ilinca Vandici este însărcinată pentru a doua oară. Prezentatoarea tv trăiește o poveste de iubire cu Bogdan Boitor

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Ilinca Vandici, prezentatoarea de la Kanal D, este însărcinată pentru a doua oară. După ce în luna iunie a împlinit 40 de ani, aceasta se pregătește să devină din nou mamă, alături de partenerul ei, Bogdan Boitor, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de doi ani.

Ilinca Vandici este însărcinată

Ilinca Vandici trăiește unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. La 40 de ani, vedeta este însărcinată pentru a doua oară, o veste care aduce bucurie nu doar în familia ei, ci și în rândul fanilor. Această etapă specială vine la nouă ani după nașterea fiului său, Zian, și într-un moment în care viața personală și profesională a Ilincăi pare să fie în echilibru perfect, potrivit Wowbiz.

După o relație de doi ani și jumătate cu Bogdan Boitor, bărbatul care i-a adus stabilitate și fericire, Ilinca Vandici se pregătește să își mărească familia, un vis pe care cei doi l-au avut de multă vreme.

„De când a venit Zian în viața mea, mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, a mărturisit prezentatoarea într-un interviu anterior.

Băiețelul Ilincăi, Zian, care a împlinit 9 ani anul acesta, va deveni în curând frate mai mare, o schimbare extraordinară pentru el.

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Prezentatoarea tv, despre cum a schimbat-o maternitatea

Încă de la venirea pe lume a lui Zian, în 2017, Ilinca a vorbit deschis despre cum maternitatea i-a transformat viața, oferindu-i o perspectivă nouă asupra lucrurilor.

„Copilul meu mi-a schimbat total prioritățile. Nu mă mai concentrez doar pe mine, ci pe ce pot face mai bine pentru familia mea și pentru cei dragi”, spunea ea în urmă cu ceva timp.

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Anunțul oficial despre sarcină va fi făcut chiar de Ilinca Vandici în cadrul emisiunii Follow Us!, difuzată la Kanal D. În această ediție specială, telespectatorii vor avea șansa să afle mai multe detalii despre această perioadă minunată din viața prezentatoarei.

Cine este Bogdan Boitor, iubitul Ilincăi Vandici

Bogdan Boitor este fiul lui Vasile Boitor, fost primar cu șase mandate în Asuaju de Sus, județul Maramureș, și actual consilier județean. La rândul lui, Bogdan a candidat în trecut pe listele partidului PSD la Camera Deputaților, dar nu a obținut suficiente voturi pentru a ocupa un loc în Parlament.

Înainte să o cunoască pe Ilinca Vandici, Bogdan Boitor ar fi fost logodit cu o femeie din Maramureș, Marinela, medic specializat în nutriție și diabetologie. Relația lor s-ar fi încheiat în urmă cu aproximativ trei ani, iar, potrivit sursei citate, Marinela ar locui în prezent în Franța. Contactat de jurnaliști, Bogdan a refuzat să comenteze aspecte legate de viața personală.

Pentru moment, nici Ilinca Vandici, nici Bogdan Boitor nu au făcut declarații publice despre relația lor, însă sarcina ar putea schimba acest lucru.

Primele speculații despre relația dintre Ilinca Vandici și Bogdan Boitor au apărut în toamna anului 2024, când 24news.ro scria despre despre vedetă și politician că formează un cuplu. Apoi, cei doi au fost surprinși de paparazzi Cancan în octombrie 2025, la aeroport, de unde au plecat, împreună cu fiul ei și o bonă, într-o vacanță de câteva zile.

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Sursă foto: Instagram

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