Corina Bud, moment controversat pe scena Nibiru. Gestul artistei i-a lăsat pe toți fără cuvinte

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Corina Bud (46 ani) s-a aflat în centrul unui moment controversat pe scena Nibiru, unde a fost invitată să cânte. Artista a ales să interpreteze unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale și a dansat în fața a mii de tineri. Însă, în timpul unui dans, aceasta și-a ridicat bluza prea mult, lăsându-și un sân la vedere.

Corina Bud, moment controversat la Nibiru

Corina Bud se află în centrul unei noi controverse, după ce a urcat pe scena Nibiru și, în timpul show-ului și-a ridicat bluza atât de mult încât și-a lăsat un sân la vedere.

Clipul a ajuns rapid pe internet, iar internauții s-au arătat deranjați de faptul că momentul a avut loc în fața a numeroși adolescenți prezenți la festivalul organizat de Selly.

„Ce a fost asta? Clar nu a fost din greșeală”, „De ce a făcut asta? Chiar nu are sens”, au fost câteva din comentariile internauților.

O altă persoană a făcut referire la faptul că fiul artistei, Robin, se afla alături de prietenii lui în public, fiind martor la show-ul mamei sale.

„Ok, dar băiatul ei e cu gașca în public”, a scris internautul șocat de gestul Corinei Bud.

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Artista, fără lenjerie intimă pe scenă

Nu este pentru prima dată când Corina Bud ajunge în centrul unor astfel de controverse. În urmă cu doi ani, invitată la un concert organizat de Radio Zu, artista a atras atenția tuturor când a urcat pe scenă fără lenjerie intimă.

Atunci, aflată în fața a 70.000 de oameni, cântăreața, care purta o rochie de paiete foarte mulată și cu o crăpătură înaltă în partea din spate, în zona posteriorului, s-a lăsat prinsă în dansul pe care-l executa, provocând un incident stânjenitor.

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Corina Bud a avut un moment în timpul dansului în care s-a întors cu spatele la public și s-a aplecat, lăsând să se vadă prin crăpătura rochiei mai mult decât ar fi trebuit.

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Sursă foto: Captură video Instagram

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