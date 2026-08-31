Corina Bud, moment controversat pe scena Nibiru. Gestul artistei i-a lăsat pe toți fără cuvinte

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Corina Bud (46 ani) s-a aflat în centrul unui moment controversat pe scena Nibiru, unde a fost invitată să cânte. Artista a ales să interpreteze unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale și a dansat în fața a mii de tineri. Însă, în timpul unui dans, aceasta și-a ridicat bluza prea mult, lăsându-și un sân la vedere.
Nu este pentru prima dată când Corina Bud ajunge în centrul unor astfel de controverse. În urmă cu doi ani, invitată la un concert organizat de Radio Zu, artista a atras atenția tuturor când a urcat pe scenă fără lenjerie intimă.
Atunci, aflată în fața a 70.000 de oameni, cântăreața, care purta o rochie de paiete foarte mulată și cu o crăpătură înaltă în partea din spate, în zona posteriorului, s-a lăsat prinsă în dansul pe care-l executa, provocând un incident stânjenitor.