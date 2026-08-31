Cristina Spătar, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Mi-au provocat depresie”

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Cristina Spătar are probleme care au ajuns să îi afecteze sănătatea mintală. Vedeta a vorbit deschis despre situația prin care se confruntă și spune că probleme de sănătate au adus-o în punctul în care a simțit că intră în depresie.

Cristina Spătar, la un pas de depresie

Cântăreața a vorbit despre faptul că are probleme de sănătate care merg dincolo de fizic. Cu toate că este o femeie împlinită pe toate planurile, Cristina Spătar spune că a simțit, la un moment dat, că intră în depresie din cauza unei situații care a afectat-o în ultima perioadă.

Ea a trecut printr-un episod sever de cădere a părului, lucru care a afectat-o emoțional profund. Mai mult, fiecare spălare pe cap devenise un moment complicat din punct de vedere emoționat, mai ales că începuse să se vadă cu ochiul liber că pierdea păr.

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„Am, într-adevăr, probleme. În primăvara anului acesta au început, am avut ceva probleme cu căderea părului, chiar o cădere agresivă, dacă vrei, m-am și speriat. De câte ori mă spălam pe cap, intram în depresie: vedeam peste tot în jurul meu cada plină de păr, pe covor în baie tot așa, numai păr, după ce mă uscam, numai păr peste tot. Deci mi-a căzut foarte tare, am pierdut din volumul părului foarte mult.”, a declarat Cristina Spătar pentru Spynews.ro.

Ce soluție a găsit

Cristina Spătar spune că a fost și la medici și a făcut mai multe analize de rutină, iar rezultatele au fost bune. Medicii spun că ar putea fi o problemă pe fond de stres, care se leagă și cu perioada menopauzei prin care trece.

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„M-am dus și mi-am făcut niște analize normale, de rutină. Ele, în principiu, au ieșit bine, în schimb se bănuiește că aș avea ceva afecțiune pe fond de stres, ceva de genul. Eu mă stresez din orice: pentru copii, pentru muzică, pentru orice. Coroborat și cu treaba asta cu menopauza, că am intrat la menopauză, că, na, asta e treaba, asta e vârsta.”, mai spune artista.

Ea a apelat la o clinică de specialitate unde a urmat terapia cu laser. În paralel, ea ia mai multe medicamente, vitamine, suplimente și folosește seruri și produse speciale pentru păr.

„Am pierdut părul și atunci am ajuns la o clinică de specialitate. Mi-a recomandat cineva să fac terapia asta cu laser. Și, în paralel, iau și medicamente cu specific pentru păr, pentru piele și așa mai departe. Iau tot felul de vitamine, de suplimente și, în același timp, am și seruri pe care le folosesc după fiecare ședință laser și după fiecare spălat: am șampoane speciale pentru spălat. Tratamentul este de durată, eu abia l-am început și sper să am rezultate, ce să zic, ca să pot să le recomand.”, a mai spus cântăreața.

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