Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 

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Pentru o familie mare precum cea a Ancăi Serea, începutul anului școlar vine cu mari provocări, atât logistice, cât și financiare. Anca Serea și Adi Sînă au început deja pregătirile și cumpărăturile pentru începutul de an școlar. Anca Serea are șase copii, dar David, fiul cel mare, este pe cont propriu. Iată ce sume scoate din buzunar vedeta pentru rechizitele copiilor.

Anca Serea, început de an școlar costisitor

Motiv de bucurie în familia Ancăi Serea. Mezinul casei se pregătește să înceapă școala pentru prima oară, iar emoțiile sunt la cote maxime. între timp, Sarah a terminat liceul și se pregătește să plece în Italia, unde va studia la Institutul Marangoni.

Ceilalți copii merg la o școală privată din Pipera, iar pentru începutul noului an școlar au nevoie de multe lucruri, printre care și uniforme și ghiozdane, care sunt achiziționate prin intermediul școlii. Cu toate acestea, rechizitele intră în atribuțiile părinților.

Vedeta a vorbit despre cât costă pregătirile de școală și ce înseamnă în familia ei luna septembrie, din punct de vedere financiar.

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„Ne pregătim pentru școală cu cei patru elevi și o studentă. Încep cu mari emoții anul școlar. Leah va merge în clasa întâi, unul dintre copii va fi în clasa a treia, Ava în clasa a șasea, iar Noah în clasa a IX-a, în sistemul Cambridge, la Olga Gudynn International School. Sarah va merge la Institutul Marangoni”, ne-a povestit Anca Serea pentru Click!.

Lista cu esențialele de cumpărat pentru noul an școlar este lungă și include caiete studențești, caiete de dictando, carioci, penare echipate, stilouri, iar fiecare copil are nevoie de încălțăminte și îmbrăcăminte, pe lângă accesoriile precum truse de geometrie sau blocuri de desen ori caiete speciale.

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„Pregătirile sunt în toi, iar noi suntem norocoși pentru că uniformele și ghiozdanele le achiziționăm din cadrul școlii. În rest, listele de rechizite sunt interminabile și foarte lungi. Le-am primit de asemenea de la doamna învățătoare, iar noi acum ne ocupăm de achiziționarea lor. În general, caiete studențești, caiete dictando, care trebuie să fie liniate, carioci, penare echipate, stilouri, încălțăminte, blocuri de desen și așa mai departe, trusa de geometrie”, a explicat Anca Serea pentru Click!

Când vine vorba despre bani, începutul anului școlar este întotdeauna un efort pentru părinți. Anca Serea recunoaște că suma necesară pentru rechizite unui singur copil este considerabilă.

„Cât despre sume… sunt mari. Cred că, în medie, de copil, undeva în jur de 800 de lei doar rechizitele”, a declarat vedeta pentru sursa citată.

Ce spune despre familiile care nu își permit să plătească aceste sume

Anca Serea a vorbit despre faptul că începutul de an școlar vine cu cheltuieli considerabile și spune că statul ar trebui să sprijine părinții aflați în dificultate.

„Cred că ar fi normal ca statul român să subvenționeze familiile care nu au potențial financiar. Ar trebui încurajați și cei mai puțin norocoși”, a mai spus fosta prezentatoare.

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