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George Tănase și Lorena au divorțat la doar patru ani de la nuntă. Comediantul a fost cel care a făcut dezvăluirea în cadrul unui podcast, unde a mărturisit că separarea a avut loc în urmă cu ceva timp, însă a ales să țină private detaliile despărțirii.
George Tănase, un nume bine cunoscut în lumea comediei românești, și-a surprins fanii cu o dezvăluire neașteptată: mariajul său s-a încheiat. Invitat în podcastul „The News Man Podcast”, realizat de Radu Andrei Tudor, comediantul a vorbit deschis despre divorțul său, care a avut loc în urmă cu ceva timp.
„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a mărturisit George Tănase.
Cu câțiva ani în urmă, povestea de dragoste dintre George Tănase și Lorena părea desprinsă dintr-un basm. În 2022, comediantul declara că o ceruse în căsătorie și că nunta era doar o chestiune de timp.
„Am cerut-o vara trecută pe Lorena și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape 5 ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, spunea el atunci.
Cum a început povestea de iubire dintre comediant și fosta lui soție
Relația lor, începută într-un mod neașteptat, avea toate ingredientele unei povești romantice. George Tănase a întâlnit-o pe Lorena după un spectacol la Iași, unde tânăra, aflată în public, i-a scris un mesaj inspirat de una dintre glumele sale.
La doar două ore după conversația online, cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un club.
„A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Am conversat cu ea puțin, după care am întrerupt brusc dialogul. În nici 2 ore am dat nas în nas într-un club, absolut din întâmplare”, a povestit George Tănase în urmă cu mai mult timp.
Chemarea destinului părea să fie puternică, iar comediantul își amintește cum au petrecut ore bune în aer liber, chiar dacă era frig: „Deși era frig afară și amândoi eram îmbrăcați sumar, îmi amintesc că ne-am abandonat prietenii cu care ieșisem fiecare, și am stat în aer liber povestind și cunoscându-ne”.