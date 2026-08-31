Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

George Tănase și Lorena au divorțat la doar patru ani de la nuntă. Comediantul a fost cel care a făcut dezvăluirea în cadrul unui podcast, unde a mărturisit că separarea a avut loc în urmă cu ceva timp, însă a ales să țină private detaliile despărțirii.

George Tănase a divorțat

George Tănase, un nume bine cunoscut în lumea comediei românești, și-a surprins fanii cu o dezvăluire neașteptată: mariajul său s-a încheiat. Invitat în podcastul „The News Man Podcast”, realizat de Radu Andrei Tudor, comediantul a vorbit deschis despre divorțul său, care a avut loc în urmă cu ceva timp.

„Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”, a mărturisit George Tănase.

Deși nu a intrat în detalii despre despărțire, sinceritatea sa a rezonat puternic cu publicul.

Cu câțiva ani în urmă, povestea de dragoste dintre George Tănase și Lorena părea desprinsă dintr-un basm. În 2022, comediantul declara că o ceruse în căsătorie și că nunta era doar o chestiune de timp.

„Am cerut-o vara trecută pe Lorena și uneori, nu știu dacă mi se pare sau dacă-mi face ea vreo farsă, dar parcă aud clopote de nuntă prin casă. Suntem de aproape 5 ani împreună și cred că e momentul pentru următorul pas”, spunea el atunci.

Citește și: Laurențiu Reghecampf Jr., majorat cu peste 100 de invitați la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf, marele absent

Citește și: Fiul Alinei și al lui Ilan Laufer, imobilizat la pat pentru 30 de zile. Ce a pățit Nathaniel în timp ce se juca cu sora lui: „Ne gândim la greul lui”

Cum a început povestea de iubire dintre comediant și fosta lui soție

Relația lor, începută într-un mod neașteptat, avea toate ingredientele unei povești romantice. George Tănase a întâlnit-o pe Lorena după un spectacol la Iași, unde tânăra, aflată în public, i-a scris un mesaj inspirat de una dintre glumele sale.

La doar două ore după conversația online, cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un club.

„A fost în sală și mi-a scris după o glumă pe care tocmai o spusesem pe scenă. Am conversat cu ea puțin, după care am întrerupt brusc dialogul. În nici 2 ore am dat nas în nas într-un club, absolut din întâmplare”, a povestit George Tănase în urmă cu mai mult timp.

Chemarea destinului părea să fie puternică, iar comediantul își amintește cum au petrecut ore bune în aer liber, chiar dacă era frig: „Deși era frig afară și amândoi eram îmbrăcați sumar, îmi amintesc că ne-am abandonat prietenii cu care ieșisem fiecare, și am stat în aer liber povestind și cunoscându-ne”.

Citește și: Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat mezina. Nina a avut parte de un botez de poveste

Citește și: Ce spune Elena Ionescu despre iubitul ei, Alex Enache, mai tânăr cu 13 ani decât ea: „Ne înțelegem din priviri”. Cu ce se ocupă bărbatul și ce relație are cu fiul artistei

Cine este George Tănase

Născut pe 25 aprilie 1993, în Măcin, județul Tulcea, George Tănase este actor de comedie, realizator TV și un maestru al imitațiilor.

Absolvent al Liceului „Grigore Moisil” din Tulcea și al Intact Media Academy, el și-a făcut debutul pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București.

Între 2015 și 2016, a jucat în emisiunea „În puii mei”, alături de Mihai Bendeac, devenind o figură emblematică în divertismentul românesc.

Lorena Pancu, fosta soție a lui George Tănase, este medic nutriționist și este pasionată de sport, dar și de o alimentație sănătoasă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu George Tănase

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News